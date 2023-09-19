Марин Ле Пен подтверждает свое участие в президентских выборах от своей группы

На прошлых президентских выборах в 2022 году Марин Ле Пен дошла до второго тура, но в итоге уступила Эммануэлю Макрону, действующему президенту Франции. Она получила 41,45% голосов против 58,55% для Макрона. Впоследствии Ле Пен покинула пост лидера партии национального единства, который временно занял Джордан Барделль во время предвыборной кампании. Тем не менее, она не исключила возможности повторной кандидатуры на пост президента в будущем.