Марин Ле Пен подтверждает свое участие в президентских выборах от своей группы

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
Во время интервью телеканалу TF1 она подчеркнула, что не собирается уступать Джордану Барделлю, молодому лидеру партии, который заменил ее перед выборами 2022 года. Ле Пен подтвердила, что она остается представителем своей группы на президентских выборах.
На прошлых президентских выборах в 2022 году Марин Ле Пен дошла до второго тура, но в итоге уступила Эммануэлю Макрону, действующему президенту Франции. Она получила 41,45% голосов против 58,55% для Макрона. Впоследствии Ле Пен покинула пост лидера партии национального единства, который временно занял Джордан Барделль во время предвыборной кампании. Тем не менее, она не исключила возможности повторной кандидатуры на пост президента в будущем.