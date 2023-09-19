Крутинка и Калачинск. Еще в двух районах Омской области дали отопление

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В Крутинском и Калачинском районах области дали отопление. Об этом рассказал сегодня, 19 сентября, министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко в своем телеграм-канале.
В остальных районах отопительный сезон планируют начать в ближайшее время.
«По действующему законодательству решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления, исходя из готовности объектов теплоснабжения и погодных условий», — рассказал Владимир Шнипко.
В конце прошлой недели отопление дали также в Нижнеомском и Тевризском районах.