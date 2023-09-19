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Крутинка и Калачинск. Еще в двух районах Омской области дали отопление

19 сентября 2023, 09:04
Фото: 1MI
Иллюстрация

В Крутинском и Калачинском районах Омской области пустили тепло в дома

В остальных районах в ближайшее время также планируют начать отопительный период.

В Крутинском и Калачинском районах области дали отопление. Об этом рассказал сегодня, 19 сентября, министр энергетики и ЖКК Омской области Владимир Шнипко в своем телеграм-канале.

В остальных районах отопительный сезон планируют начать в ближайшее время.

«По действующему законодательству решение о начале отопительного периода принимают органы местного самоуправления, исходя из готовности объектов теплоснабжения и погодных условий», — рассказал Владимир Шнипко.

В конце прошлой недели отопление дали также в Нижнеомском и Тевризском районах.

В двух районах Омской области дали отопление в жилых домах
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#Общество#Омск#Омская область#Отопление#Зима#Евгений Игишев
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