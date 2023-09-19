Крал все, что видел. В Омске накажут мужчину, неоднократно кравшего дорогие вещи

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
Потерпевший рассказал, что случайно заснул на остановке общественного транспорта «Лизы Чайкиной», а когда проснулся, обнаружил пропажу золотой цепочки, стоимостью 50 000 рублей.
Оперативники быстро нашли похитителя. Им оказался 34-летний омич, ранее неоднократно судимый за разбой, кражи и грабежи. Со слов задержанного, он воспользовался беспомощным состоянием потерпевшего, снял ювелирное изделие и сдал в ломбард за 13 000 рублей.
Более того, в ходе проверки выяснилось, что мужчина причастен и к краже денежных средств у работника театра. Потерпевший обнаружил пропажу банковской карты и стал получать уведомления о списаниях, сумма которых достигла 12 000 рублей.
А ещё ранее, омич украл велосипед у магазина по ул. Лукашевича. Сумма причиненного ущерба составила 4 000 рублей.
По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», также проводятся необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.