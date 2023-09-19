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Полицейские поймали омича, который причастен к серии имущественных краж

Крал все, что видел. В Омске накажут мужчину, неоднократно кравшего дорогие вещи

19 сентября 2023, 09:04
Фото: 1MI

Полицейские поймали омича, который причастен к серии имущественных краж

34-летнего омича задержали сотрудники отдела полиции №6 после обращения местного жителя.

Потерпевший рассказал, что случайно заснул на остановке общественного транспорта «Лизы Чайкиной», а когда проснулся, обнаружил пропажу золотой цепочки, стоимостью 50 000 рублей.

Оперативники быстро нашли похитителя. Им оказался 34-летний омич, ранее неоднократно судимый за разбой, кражи и грабежи. Со слов задержанного, он воспользовался беспомощным состоянием потерпевшего, снял ювелирное изделие и сдал в ломбард за 13 000 рублей.

Более того, в ходе проверки выяснилось, что мужчина причастен и к краже денежных средств у работника театра. Потерпевший обнаружил пропажу банковской карты и стал получать уведомления о списаниях, сумма которых достигла 12 000 рублей.

А ещё ранее, омич украл велосипед у магазина по ул. Лукашевича. Сумма причиненного ущерба составила 4 000 рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 УК РФ «Кража», также проводятся необходимые следственные действия, сообщили в пресс-службе УМВД России по Омской области.

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#Преступление#Кража#Омск#Омская область#Уголовное дело#Новости#Преступники#Анастасия Баянова#Имущественная кража
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