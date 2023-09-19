Крадутся и кусают. Почти пять тысяч омичей пострадали от укусов опасных тварей

Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 07:59
Updated Сегодня, 07:59
В региональном Роспотребнадзоре представили статистику по присасыванию клещей в Омской области. По данным на 18 сентября, к медикам обратились 4 558 человек, в том числе 1 335 детей. Число пострадавших от укусов не превышает среднемноголетних значений.
«В специализированных лабораториях исследовано 98,6% клещей, снятых с людей, на зараженность вирусом клещевого энцефалита, из них зараженных — 1,5%; боррелиями — 11,2%, зараженных возбудителями эрлихиоза — 1,1%, анаплазмоза человека — 1,5%», — рассказали в пресс-службе ведомства.
Жители Омской области с начала года прививались от клещевого энцефалита. Было вакцинировано в 2023 году больше 91 тыс человек. К слову, в этом году планируется провести обработку от клещей в зеленых зонах на площади более 3 тыс гектаров. Ее организуют на территориях кладбищ, парков и детских учреждений. В парке 30-летия ВЛКСМ в сентябре уже проводили акарицидную обработку.