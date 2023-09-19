Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:56

Published Сегодня, 07:56

Modified Сегодня, 07:59

Updated Сегодня, 07:59

иллюстрация

Крадутся и кусают. Почти пять тысяч омичей пострадали от укусов опасных тварей

19 сентября 2023, 07:56
Фото: Город55
иллюстрация

От укусов клещей с начала года пострадали почти пять тысяч омичей

Среди укушенных немало детей.

В региональном Роспотребнадзоре представили статистику по присасыванию клещей в Омской области. По данным на 18 сентября, к медикам обратились 4 558 человек, в том числе 1 335 детей. Число пострадавших от укусов не превышает среднемноголетних значений.

«В специализированных лабораториях исследовано 98,6% клещей, снятых с людей, на зараженность вирусом клещевого энцефалита, из них зараженных — 1,5%; боррелиями — 11,2%, зараженных возбудителями эрлихиоза — 1,1%, анаплазмоза человека — 1,5%», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Жители Омской области с начала года прививались от клещевого энцефалита. Было вакцинировано в 2023 году больше 91 тыс человек. К слову, в этом году планируется провести обработку от клещей в зеленых зонах на площади более 3 тыс гектаров. Ее организуют на территориях кладбищ, парков и детских учреждений. В парке 30-летия ВЛКСМ в сентябре уже проводили акарицидную обработку.

Омичам рассказали, когда парк 30-летия ВЛКСМ будут обрабатывать от клещей
Узнать подробнее
#Здоровье#Омск#Омская область#Роспотребнадзор#Новости#Клещи#Алина Ясинская
Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Омской области
Сегодня, 06:50
Можно не платить. В омском УФАС уличили операторов сотовой связи в нарушении закона
Сегодня, 03:16
Вячеслав Авдошин стал подозреваемым по делу об обманутых омских пайщиках ЖСК «Уют»
Сегодня, 06:23
Без изменений. Охраной омского метромоста от терроризма займется курганская фирма
Сегодня, 05:04
В Омске на Биофабрике сдали в эксплуатацию дом для переселенцев из аварийного жилья
Сегодня, 06:22
Омичи могут экономить на поездках в электричках
Сегодня, 03:00