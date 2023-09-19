Крадутся и кусают. Почти пять тысяч омичей пострадали от укусов опасных тварей

Жители Омской области с начала года прививались от клещевого энцефалита. Было вакцинировано в 2023 году больше 91 тыс человек. К слову, в этом году планируется провести обработку от клещей в зеленых зонах на площади более 3 тыс гектаров. Ее организуют на территориях кладбищ, парков и детских учреждений. В парке 30-летия ВЛКСМ в сентябре уже проводили акарицидную обработку.