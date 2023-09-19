Команда «Омскэлектро» стала лучшей в двух номинациях на областном молодежном форуме

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Молодежный форум стал первым и был посвящен году социального партнерства. Мероприятие состоялось в прошедшие выходные — 16 и 17 сентября, на базе санатория-профилактория «Коммунальник».
Организаторами мероприятия стала Омская областная организация общероссийского профсоюза работников жизнеобеспечения под руководством Лидии Герасимовой. В жюри входили также заведующий отделом по социальным вопросам и работе с молодежью Федерации омских профсоюзов Андрей Ефремов и заведующая организационно-массовым отделом обкома профсоюза жизнеобеспечения Инесса Повлеченко.
За лидерство в трех номинациях боролись шесть команд — АО «Омскэлектро», АО «ОмскВодоканал», МП «Тепловая компания», АО «Омскоблводопровод», «Коммунальник», БУ УДХБ.
По результатам форума команда АО «Омскэлектро» заняла 1 место в номинации «Лучший молодежный совет», в рамках которой участникам нужно было подготовить презентацию, и 1 место в «Профсоюзном квизе», проверившем интеллектуальные способности команд, а также вошла в тройку лучших в номинации «Молодой профсоюзный лидер».
«Участники форума проявили командный дух, лидерские качества, умение действовать в совершенно непредсказуемой обстановке. Победители определены, награды нашли своих героев. Это первый форум, но теперь двигаться надо дальше!» — подвела итоги мероприятия Лидия Герасимова.
Генеральный директор АО «Омскэлектро» Андрей Жуковский отметил отличную организацию первого молодежного форума.
«Такие мероприятия дают возможность молодежи всесторонне раскрыться. Важно создавать условия для самореализации молодых сотрудников, повышать уровень их компетенций. Прекрасно, что проходит форум в неформальной обстановке, где молодежь может не только продемонстрировать свои знания и умения, но и пообщаться с единомышленниками. Рад, что наша команда достойно показала себя в „Молодежном резерве 2023“, — прокомментировал Андрей Жуковский.