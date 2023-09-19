Команда «Омскэлектро» стала лучшей в двух номинациях на областном молодежном форуме

По результатам форума команда АО «Омскэлектро» заняла 1 место в номинации «Лучший молодежный совет», в рамках которой участникам нужно было подготовить презентацию, и 1 место в «Профсоюзном квизе», проверившем интеллектуальные способности команд, а также вошла в тройку лучших в номинации «Молодой профсоюзный лидер».