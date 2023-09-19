Футболист Далер Кузяев рассказал о жизни во Франции

Posted Сегодня, 06:33
Published Сегодня, 06:33
Modified Сегодня, 06:35
Updated Сегодня, 06:35
Он рассказал, что сейчас активно изучает французский язык, который, по его словам, имеет свои нюансы, но не считается слишком сложным.
«Мне очень нравится моя новая жизнь во Франции, и я действительно рад этому», — сказал Кузяев, как сообщает сайт «Чемпионат».
Кузяев продолжает выступать за национальную команду России в качестве полузащитника. С 2018 года он заслуженный мастер спорта. До того, как перейти в «Гавр», Кузяев играл за петербургскую команду «Зенит».
По информации Sport24, футболист будет получать около 350 тысяч евро в год в своем новом французском клубе.