Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:33

Published Сегодня, 06:33

Modified Сегодня, 06:35

Updated Сегодня, 06:35

Футболист Далер Кузяев рассказал о жизни во Франции

19 сентября 2023, 06:33
Один из футболистов, Далер Кузяев, который недавно заключил контракт с французским клубом «Гавр», поделился своими впечатлениями о жизни во Франции, пишет Pravda.Ru.

Он рассказал, что сейчас активно изучает французский язык, который, по его словам, имеет свои нюансы, но не считается слишком сложным.

«Мне очень нравится моя новая жизнь во Франции, и я действительно рад этому», — сказал Кузяев, как сообщает сайт «Чемпионат».

Кузяев продолжает выступать за национальную команду России в качестве полузащитника. С 2018 года он заслуженный мастер спорта. До того, как перейти в «Гавр», Кузяев играл за петербургскую команду «Зенит».

По информации Sport24, футболист будет получать около 350 тысяч евро в год в своем новом французском клубе.

Подпишитесь
Омские сенатор и депутат предложили запретить увольнять вдов участников СВО
Вчера, 09:57
Можно не платить. В омском УФАС уличили операторов сотовой связи в нарушении закона
Сегодня, 03:16
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
Вчера, 11:18
Без изменений. Охраной омского метромоста от терроризма займется курганская фирма
Сегодня, 05:04
По 100 тысяч каждому. Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатили компенсацию
Вчера, 09:34
Омичи могут экономить на поездках в электричках
Сегодня, 03:00