Эксперт рассказал, как нужно работать, чтобы избежать сокращения

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«Сотрудника могут уволить по нескольким причинам. Например, если он не выполняет свои обязательства, прописанные в договоре. Также, если весь отдел, который не достигает необходимых результатов, сокращают», — сказал Варлахов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Увольнять могут и в случае, если человек был нанят на конкретный проект, который уже завершился, добавил специалист.
«Ключевыми факторами успеха и ценности сотрудника являются его проактивность, способность эффективно решать задачи, развиваться профессионально и активно участвовать в жизни компании. Такого сотрудника нескоро уволят. Однако, его личные качества могут ускорить процесс увольнения: важно быть внимательным к замечаниям руководителя и незамедлительно выполнять поставленные задачи», — отметил эксперт.
Мария Варлахова, руководитель отдела HR компании «VI-Media», назвала основные критерии, на которых ориентируются при решении об увольнении. Она считает, что это производительность работы, уровень компетенций и соответствие профессиональным требованиям.
«Если вы думаете, что вас уволят, пересмотрите свои рабочие навыки, чтобы сохранить место. Если в компании есть возможность, выразите готовность переквалифицироваться и занять новую должность. Начальники чаще оставляют в команде тех, кто показывает лояльность и любит свою работу. Поэтому поддерживайте позитивное отношение, не создавайте напряженной атмосферы и не разносите слухи о коллегах — все это рано или поздно дойдет до руководства», — подчеркнула Варлахова.
Если сотрудник считает, что его увольнение было незаконным, то, как указал Андрей Мисаров, председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ», можно обратиться в Федеральную инспекцию труда.
«Также незаконность увольнения по сокращению может быть обжалована в суде или заявлено в прокуратуру. В случаях, когда работодатель готовится к незаконному сокращению и рассчитывает на проверку своих действий, суд может дать наиболее глубокую оценку законности увольнения», — заключил адвокат.