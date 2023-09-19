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Эксперт рассказал, как нужно работать, чтобы избежать сокращения

19 сентября 2023, 06:49
Потеря работы имеет много негативных последствий: от финансовых проблем до стресса, связанного с поиском новой работы. В то же время список причин, по которым сотрудник может быть сокращен, практически не меняется, заявил Илья Варлахов, руководитель PR-агентства «VI-Media».

«Сотрудника могут уволить по нескольким причинам. Например, если он не выполняет свои обязательства, прописанные в договоре. Также, если весь отдел, который не достигает необходимых результатов, сокращают», — сказал Варлахов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Увольнять могут и в случае, если человек был нанят на конкретный проект, который уже завершился, добавил специалист.

«Ключевыми факторами успеха и ценности сотрудника являются его проактивность, способность эффективно решать задачи, развиваться профессионально и активно участвовать в жизни компании. Такого сотрудника нескоро уволят. Однако, его личные качества могут ускорить процесс увольнения: важно быть внимательным к замечаниям руководителя и незамедлительно выполнять поставленные задачи», — отметил эксперт.

Мария Варлахова, руководитель отдела HR компании «VI-Media», назвала основные критерии, на которых ориентируются при решении об увольнении. Она считает, что это производительность работы, уровень компетенций и соответствие профессиональным требованиям.

«Если вы думаете, что вас уволят, пересмотрите свои рабочие навыки, чтобы сохранить место. Если в компании есть возможность, выразите готовность переквалифицироваться и занять новую должность. Начальники чаще оставляют в команде тех, кто показывает лояльность и любит свою работу. Поэтому поддерживайте позитивное отношение, не создавайте напряженной атмосферы и не разносите слухи о коллегах — все это рано или поздно дойдет до руководства», — подчеркнула Варлахова.

Если сотрудник считает, что его увольнение было незаконным, то, как указал Андрей Мисаров, председатель коллегии адвокатов Москвы «Адвокатъ», можно обратиться в Федеральную инспекцию труда.

«Также незаконность увольнения по сокращению может быть обжалована в суде или заявлено в прокуратуру. В случаях, когда работодатель готовится к незаконному сокращению и рассчитывает на проверку своих действий, суд может дать наиболее глубокую оценку законности увольнения», — заключил адвокат.

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