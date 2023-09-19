Эксперт рассказал, как нужно работать, чтобы избежать сокращения

«Если вы думаете, что вас уволят, пересмотрите свои рабочие навыки, чтобы сохранить место. Если в компании есть возможность, выразите готовность переквалифицироваться и занять новую должность. Начальники чаще оставляют в команде тех, кто показывает лояльность и любит свою работу. Поэтому поддерживайте позитивное отношение, не создавайте напряженной атмосферы и не разносите слухи о коллегах — все это рано или поздно дойдет до руководства», — подчеркнула Варлахова.