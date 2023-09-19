Экологи: сегодня темп вымирания родов в 35 раз превышает исторический уровень

Posted Сегодня, 06:42
Published Сегодня, 06:42
Modified Сегодня, 06:44
Updated Сегодня, 06:44
Экологи тревожатся, предупреждая о том, что это явление изменяет ход эволюции и может привести к уничтожению условий для выживания человека. Они подчеркивают, что это представляет собой непоправимую угрозу для человеческой цивилизации и будущих мест обитания, пишет Pravda.Ru.
Ученые также наблюдают массовое вымирание морских птиц, береговых линий, засыпанных мертвой рыбой, и чрезмерное расцветание водорослей из-за повышения температуры, что отравляет морских львов. Целые популяции пингвинов не смогли размножиться в прошлом году, а исследователи в последние годы изучают тревожное сокращение насекомых.
В рамках своего исследования эколог Херардо Себаллос из Мексиканского автономного университета и биолог по охране природы Пол Эрлих из Стэнфордского университета проанализировали исчезновение видов с 1500 года до нашего времени и сравнили эти данные с информацией за последние 500 миллионов лет. Результаты показали, что за последние 500 лет действия человека привели к исчезновению 73 групп позвоночных животных. Группа — это таксономическая единица, объединяющая близкородственные организмы.
Такие темпы вымирания в 35 раз выше исторического уровня вымирания групп. Если бы не вмешательство людей, для того же количества исчезнувших групп потребовалось бы 18 000 лет. Аналогичные высокие темпы вымирания можно наблюдать также у растений, грибов и беспозвоночных.