Экологи: сегодня темп вымирания родов в 35 раз превышает исторический уровень

В рамках своего исследования эколог Херардо Себаллос из Мексиканского автономного университета и биолог по охране природы Пол Эрлих из Стэнфордского университета проанализировали исчезновение видов с 1500 года до нашего времени и сравнили эти данные с информацией за последние 500 миллионов лет. Результаты показали, что за последние 500 лет действия человека привели к исчезновению 73 групп позвоночных животных. Группа — это таксономическая единица, объединяющая близкородственные организмы.