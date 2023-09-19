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Published Сегодня, 13:31

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Updated Сегодня, 13:33

Боксер Игорь Ионов устроил массовую драку у клуба в Москве

19 сентября 2023, 13:31
Игорь Ионов, известный российский боксер с прозвищем «Имель», стал участником массовой драки возле клуба в Москве.

Согласно информации из газеты «Известия», инцидент произошел на улице Академика Королева в воскресенье, 17 сентября.

По словам источника из СМИ, пятеро мужчин и одна женщина начали разбирательство возле клуба. В ходе словесной перепалки ситуация переросла в физическую стычку, пишет Общественная служба новостей.

Всех участников конфликта отправили на осмотр. Полиция в настоящее время выясняет подробности происшествия.

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