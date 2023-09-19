Боксер Игорь Ионов устроил массовую драку у клуба в Москве

Posted Сегодня, 13:31
Published Сегодня, 13:31
Modified Сегодня, 13:33
Updated Сегодня, 13:33
Согласно информации из газеты «Известия», инцидент произошел на улице Академика Королева в воскресенье, 17 сентября.
По словам источника из СМИ, пятеро мужчин и одна женщина начали разбирательство возле клуба. В ходе словесной перепалки ситуация переросла в физическую стычку, пишет Общественная служба новостей.
Всех участников конфликта отправили на осмотр. Полиция в настоящее время выясняет подробности происшествия.