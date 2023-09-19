Банк «Траст» продал за 27 миллиардов акции АО «Балтийский лизинг»

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
Открытые торги прошли на электронной торговой площадке «Фабрикант». Всего было 3 участника аукциона.
В группу компаний «Балтийский лизинг» входит головная компания АО «Балтийский лизинг», а также дочерние ООО «Балтийский лизинг» (операционная компания) и ООО «Балтлиз Технологии» (концентрирует IT-функции группы).
«Балтийский лизинг» входит в топ-10 российских лизинговых компаний по объему нового бизнеса в рэнкинге «Эксперт РА», ей присвоен рейтинг кредитоспособности на уровне ruAA- с прогнозом «развивающийся». На 1 июля 2023 года размер лизингового портфеля группы компаний составил 124 млрд руб. Чистая прибыль за первое полугодие 2023 года составила 2,55 млрд руб., рентабельность собственного капитала (ROE) — 31,5%.
Основную долю (61%) портфеля «Балтийского лизинга» занимает автотранспорт, 14% приходится на строительное оборудование и спецтехнику. Компания работает на рынке с 1990 года, сеть насчитывает 79 филиалов по стране.
«Продажа „Балтийского лизинга“ по цене, превышающей стартовую более, чем на 30%, в очередной раз показывает, что „Траст“ для каждой компании в портфеле выбирает наилучшую из возможных стратегий управления. За 2022 год под нашим управлением компания заработала на 25% больше, чем в 2021 году, — 3,8 млрд рублей. Банк эффективно управляет как финансовыми компаниями, так и промышленными, сельскохозяйственными, животноводческими предприятиями. Важно, что мы продаем их профильному, заинтересованному в развитии инвестору, как и в случае с „Балтийским лизингом“, — прокомментировал президент — председатель правления банка непрофильных активов „Траст“ Александр Соколов.