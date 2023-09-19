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Published Сегодня, 13:55

Modified Сегодня, 13:58

Updated Сегодня, 13:58

Администрация Омска опровергла перевод учеников школы №118 в новое учебное заведение

Администрация Омска опровергла перевод учеников школы №118 в новое учебное заведение

19 сентября 2023, 13:55
Фото: БОУ г. Омска "СОШ №118"
После сообщений о переводе детей в строящуюся школу в мэрии омичей попросили не использовать непроверенную информацию.

Списки с распределением детей по близлежащим школам изменений не претерпели. После начала капитального ремонта ученики будут переведены в школы №73, №134, №2, а также в лицей №25.

Отмечается, что такое распределение обусловлено дорожной картой. Вопрос же с переводом детей в новую школу только предстоит решить.

«Вопрос о приеме детей в новую школу на Космическом проспекте будет решаться департаментом образования совместно с Министерством образования Омской области», — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Также омичей попросили на использовать непроверенную информацию, все новости и объявления можно получить на официальных сайтах и группах департамента образования Администрации города Омска.

Напомним, что сегодня днем в социальных сетях распространилось сообщение о том, что учеников школы на Космическом проспекте переведут в новое учебное заведение, которое планируется сдать в эксплуатацию в конце этого года.

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#Ремонт#Омск#Школа#Дети#Капитальный ремонт#Новости#Омская школа#Новая школа#Анастасия Баянова
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