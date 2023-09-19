Администрация Омска опровергла перевод учеников школы №118 в новое учебное заведение

Posted Сегодня, 13:55
Published Сегодня, 13:55
Modified Сегодня, 13:58
Updated Сегодня, 13:58
Списки с распределением детей по близлежащим школам изменений не претерпели. После начала капитального ремонта ученики будут переведены в школы №73, №134, №2, а также в лицей №25.
Отмечается, что такое распределение обусловлено дорожной картой. Вопрос же с переводом детей в новую школу только предстоит решить.
«Вопрос о приеме детей в новую школу на Космическом проспекте будет решаться департаментом образования совместно с Министерством образования Омской области», — рассказали в пресс-службе городской администрации.
Также омичей попросили на использовать непроверенную информацию, все новости и объявления можно получить на официальных сайтах и группах департамента образования Администрации города Омска.
Напомним, что сегодня днем в социальных сетях распространилось сообщение о том, что учеников школы на Космическом проспекте переведут в новое учебное заведение, которое планируется сдать в эксплуатацию в конце этого года.