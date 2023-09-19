Adidas, Reebok и Pandora могут вернуться на российский рынок

В то же время, компания PVH Corp., которая является владельцем Tommy Hilfiger и Calvin Klein, отказалась от российского бизнеса в прошлом месяце. Единственным владельцем стала отечественная компания, что дает надежду на быстрое официальное возвращение бренда на российский рынок. Предполагается, что возобновление работы магазинов Tommy Hilfiger в России может произойти до конца 2023 года.