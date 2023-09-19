Adidas, Reebok и Pandora могут вернуться на российский рынок

Posted Сегодня, 06:49
Published Сегодня, 06:49
Modified Сегодня, 07:08
Updated Сегодня, 07:08
Сообщается, что магазины Tommy Hilfiger могут вернуться в Россию. Павел Люлин, вице-президент Союза торговых центров, утверждает, что некоторые магазины этого бренда уже работают, но скрыто, без вывески, и все же несут большие убытки, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
В то же время, компания PVH Corp., которая является владельцем Tommy Hilfiger и Calvin Klein, отказалась от российского бизнеса в прошлом месяце. Единственным владельцем стала отечественная компания, что дает надежду на быстрое официальное возвращение бренда на российский рынок. Предполагается, что возобновление работы магазинов Tommy Hilfiger в России может произойти до конца 2023 года.
Эксперт Анастасия Мельникова указывает, что это не единичный случай. Многие ушедшие бренды уже прошли такую процедуру и успешно вернулись на российский рынок. Она также отмечает возможное возвращение брендов Adidas, Reebok и Pandora, которые также продали свои активы в российском бизнесе ливанской, турецкой и сербской компаниям соответственно.