Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий

Posted 18 сентября 2023, 11:18
Published 18 сентября 2023, 11:18
Modified 18 сентября 2023, 11:20
Updated 18 сентября 2023, 11:20
В минувшую пятницу в Омске прошла еженедельная ярмарка вакансий предприятий оборонно-промышленного комплекса. С соискателями пообщались представители радиозавода имени Попова. Предприятие занимается разработкой и производством систем связи и управления.
В настоящее время на предприятии открыто больше 50 вакансий среди рабочих специальностей: регулировщики аппаратуры, токари, фрезеровщики, наладчики станков с программным управлением и другие. Соискателям готовы предложить зарплату от 70 тысяч рублей.
Также для будущих работников предусмотрен расширенный соцпакет, в который, в том числе, входит компенсация санаторно-курортного отдыха.
Как рассказали в региональном Минтруда, на омские предприятия ОПК в этом году устроились 5,7 тысяч человек. В настоящее время на оборонных заводах открыты вакансии для 1,7 тысяч сотрудников.
Следующая ярмарка вакансий пройдет в ближайшую пятницу, 22 сентября, в кадровом центре «Работа России» по адресу улица Тарская, 11. Вакансии представит ОМО им. П. И. Баранова.
Ранее Город55 рассказывал, что в мэрию Омска требуются специалисты, желающие трудиться на государственной службе. Соискателям готовы предложить зарплату до 43 тысяч рублей.