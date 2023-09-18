За последний год жителям Омской области стало дороже лечиться

Если рассматривать отдельно по группам товаров, то анестетики, в зависимости от конкретного лекарства, в основном подешевели в цене до 87%. Из успокоительных на 94,57% и 90,05% снизились в цене «Валерианы экстракт» и «Пустырник» соответственно.