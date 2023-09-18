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Posted Сегодня, 11:06

Published Сегодня, 11:06

Modified Сегодня, 11:08

Updated Сегодня, 11:08

Цены на товары растут второй год подряд

За последний год жителям Омской области стало дороже лечиться

18 сентября 2023, 11:06
Фото: 1MI
Цены на товары растут второй год подряд
Стоимость медицинских товаров за последний год в Омской области выросла 19,86%, следует из статистики портала «Продажи.РФ».

Средняя цена на медицинские товары в регионе за последние два года выросла на 27,56%. Причем значительно подорожали лекарства именно в последний год.

Если рассматривать отдельно по группам товаров, то анестетики, в зависимости от конкретного лекарства, в основном подешевели в цене до 87%. Из успокоительных на 94,57% и 90,05% снизились в цене «Валерианы экстракт» и «Пустырник» соответственно.

Подорожали антисептики и дезинфицирующие средства за исключением этилового спирта, который стал стоить на 26,5% меньше, чем два года назад. Цена на йод выросла на 80,03%, хлоргексидин подорожал на 23,94%.

Среди препаратов, способствующих пищеварению, самый сильный рост показали «Панкреатин Реневал» (+250,71% в цене), «Пензитал гастро» (+264,06%) и «Эрмиталь» (240,23%). Поднялись в цене также стоматологические препараты, слабительное, препараты для лечения заболеваний центральной нервной системы, щитовидной железы.

Повышение цен коснулось также и витаминов. Так, сильнее всего увеличилась цена железа — на 427,05%, Омеги-3 — 208,09%, «Магний B6 форте» — 158,81%.

Ранее Город55 рассказывал, как изменились с июня по август цены на потребительском рынке. Значительно выросли в Омске цены на апельсины (+42,4%), огурцы, свинину, рыбу лососевых пород и печенье. Об остальных изменениях можно прочитать по ссылке ниже:

В Омской области выросли цены на свинину, апельсины и бензин, но подешевели креветки
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#Общество#Экономика#Омск#Цены#Статистика#Медицина#Лечение#Новости#Лекарства#Юлия Истомина#Подорожание
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