Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новом штамме коронавируса

Posted Сегодня, 06:27
Published Сегодня, 06:27
Modified Сегодня, 06:29
Updated Сегодня, 06:29
Согласно информации от эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, ковид в настоящее время заражает и повторно заражает миллионы людей. Она также сообщила, что сотни тысяч пациентов находятся в больницах из-за коронавируса, пишет ФедералПресс.
Рост числа заболевших может быть обусловлен сезоном отпусков и уменьшением иммунной защиты.
Кроме того, появился новый вариант коронавируса ВА.2.86., который прозвали «пирола». Это подтип штамма «омикрон», в котором содержится более 30 изменений.
Американский эпидемиолог Денис Нэш считает, что новый вариант коронавируса может обойти иммунитет, который был сформирован, и это может привести к увеличению числа заболевших.
Эпидемиолог указал, что «пирола» может вызывать более серьезные симптомы болезни, чем предыдущие варианты коронавируса.