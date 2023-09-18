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Всемирная организация здравоохранения предупреждает о новом штамме коронавируса

18 сентября 2023, 06:27
По всему миру распространяется новый, более агрессивный штамм коронавируса, который не поддается уже существующему иммунитету. Об этом предупредили в Всемирной организации здравоохранения.

Согласно информации от эксперта ВОЗ Марии ван Керкхове, ковид в настоящее время заражает и повторно заражает миллионы людей. Она также сообщила, что сотни тысяч пациентов находятся в больницах из-за коронавируса, пишет ФедералПресс.

Рост числа заболевших может быть обусловлен сезоном отпусков и уменьшением иммунной защиты.

Кроме того, появился новый вариант коронавируса ВА.2.86., который прозвали «пирола». Это подтип штамма «омикрон», в котором содержится более 30 изменений.

Американский эпидемиолог Денис Нэш считает, что новый вариант коронавируса может обойти иммунитет, который был сформирован, и это может привести к увеличению числа заболевших.

Эпидемиолог указал, что «пирола» может вызывать более серьезные симптомы болезни, чем предыдущие варианты коронавируса.

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