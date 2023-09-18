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«Все в дыму, вонь стоит». В Омской области еще на сутки продлили режим «черного неба»

18 сентября 2023, 07:40
Фото: 1MI
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В Омской области еще на сутки продлили режим НМУ

На территории региона наблюдаются неблагоприятные погодные условия.

В Омской области до 11 часов утра 19 сентября продлили режим «черного неба».

«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.

Омичи жалуются в социальных сетях на неприятный химический запах на улицах города.

«10 лет октября, Жукова — все в дыму, вонь стоит», — сообщил подписчик паблика проекта «Дыши! Омск» Сергей Лысков.
«Старый Кировск в вонючей химозной дымке», — рассказала омичка Валентина Кошкарова.

В Минприроды рассказали, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в городском воздухе не обнаружено.

Химические ароматы. В Минприроды объяснили, из-за чего в Омске стоит вонь
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#Омск#Омская область#Выбросы#Режим нму#Нму#Режим черного неба#Евгений Игишев#Атмосферный воздух
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