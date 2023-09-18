«Все в дыму, вонь стоит». В Омской области еще на сутки продлили режим «черного неба»

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
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Updated Сегодня, 07:42
В Омской области до 11 часов утра 19 сентября продлили режим «черного неба».
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — сообщили в Обь-Иртышском УГМС.
Омичи жалуются в социальных сетях на неприятный химический запах на улицах города.
«10 лет октября, Жукова — все в дыму, вонь стоит», — сообщил подписчик паблика проекта «Дыши! Омск» Сергей Лысков.
«Старый Кировск в вонючей химозной дымке», — рассказала омичка Валентина Кошкарова.
В Минприроды рассказали, что превышений предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в городском воздухе не обнаружено.