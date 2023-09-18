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Врач рассказала как жирная рыба предотвращает образование тромбов

18 сентября 2023, 07:30
Врач Элизабет Клодас, специализирующаяся на сердечно-сосудистых заболеваниях, рассказала о своих предпочтениях в питании и поделилась списком продуктов, которые, по её мнению, полезны для сердца и сосудов, пишет Pravda.Ru.

Она отметила, что факторы риска для таких заболеваний, как повышенный холестерин, давление, уровень сахара, избыточный вес и неправильное питание, могут быть частично связаны с нашим рационом.

На первом месте в списке Клодас находятся продукты, богатые полезными жирами. «Жирные кислоты омега-3 помогают снизить воспаление, разжижают кровь и предотвращают образование тромбов», — пояснила врач. Она добавила, что рыба, содержащая эти жиры, может помочь снизить давление и уровень триглицеридов в крови, а также повысить уровень «хорошего» холестерина.

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