Врач рассказала как жирная рыба предотвращает образование тромбов

На первом месте в списке Клодас находятся продукты, богатые полезными жирами. «Жирные кислоты омега-3 помогают снизить воспаление, разжижают кровь и предотвращают образование тромбов», — пояснила врач. Она добавила, что рыба, содержащая эти жиры, может помочь снизить давление и уровень триглицеридов в крови, а также повысить уровень «хорошего» холестерина.