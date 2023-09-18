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Врач-невролог рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера

18 сентября 2023, 07:49
Невролог Андрей Емелин рассказал о первых признаках заболевания Альцгеймера. Обычно считается, что нарушение памяти является тревожным сигналом, однако, по словам специалиста, эта болезнь может начаться иначе.

Емелин отметил, что при Альцгеймере человек в основном страдает от проблем с памятью на текущие и недавние события. Однако он достаточно хорошо помнит события, которые произошли в далеком прошлом, пишет Pravda.Ru.

Нарушение памяти, как подчеркнул эксперт, не всегда является первым симптомом.

«Первый симптом — это потеря интереса пожилого человека к окружающему миру, отсутствие интереса к хобби и увлечениям», — пояснил он.

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