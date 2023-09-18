Врач-невролог рассказал о первых признаках болезни Альцгеймера

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
Емелин отметил, что при Альцгеймере человек в основном страдает от проблем с памятью на текущие и недавние события. Однако он достаточно хорошо помнит события, которые произошли в далеком прошлом, пишет Pravda.Ru.
Нарушение памяти, как подчеркнул эксперт, не всегда является первым симптомом.
«Первый симптом — это потеря интереса пожилого человека к окружающему миру, отсутствие интереса к хобби и увлечениям», — пояснил он.