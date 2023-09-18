Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Ноябрьске

Posted Сегодня, 06:35
Published Сегодня, 06:35
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Updated Сегодня, 06:37
Следователи уже начали расследование, чтобы выяснить причину возгорания, пишет ФедералПресс.
При тушении пожара были обнаружены тела женщины и двух малолетних детей. По этому поводу было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «причинение вреда по неосторожности двум и более лицам» и «халатность».
Инцидент произошел около половины второго ночи. Двухэтажный 12-квартирный дом на улице Школьной загорелся. Этот дом уже был признан аварийным и нуждался в переселении. Огонь повредил крышу здания и часть конструкций первого и второго этажей.