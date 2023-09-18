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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в Ноябрьске

18 сентября 2023, 06:35
В городе Ноябрьске произошел печальный случай. В многоквартирном жилом доме на улице Школьной, ночью 18 сентября 2023 года, возник пожар, в результате которого погибли женщина и двое детей.

Следователи уже начали расследование, чтобы выяснить причину возгорания, пишет ФедералПресс.

При тушении пожара были обнаружены тела женщины и двух малолетних детей. По этому поводу было возбуждено уголовное дело по двум статьям: «причинение вреда по неосторожности двум и более лицам» и «халатность».

Инцидент произошел около половины второго ночи. Двухэтажный 12-квартирный дом на улице Школьной загорелся. Этот дом уже был признан аварийным и нуждался в переселении. Огонь повредил крышу здания и часть конструкций первого и второго этажей.

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