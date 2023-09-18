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Власти Индии борются со вспышкой нового смертельного вируса

18 сентября 2023, 18:11
Власти штата Керала на юге Индии предпринимают действия для ограничения распространения вируса Нипах, который уже унес жизни как минимум двух человек. В рамках этих мер было проведено массовое тестирование, введен карантин, жители были информированы, а учебные заведения временно закрыты.

Вирус Нипах вызывает заболевание под названием «нипах-грипп». Это острое инфекционное заболевание, которое может быть смертельным. Его характеризуют такие симптомы, как повышенная температура, головная боль, рвота, общая боль в груди и по всему телу, особенно в мышцах. Часто пациенты теряют сознание, пишет 360tv.ru.

Пока врачи могут лишь облегчить симптомы, чтобы организм самостоятельно справился с болезнью.

Важно отметить, что вероятность массовой эпидемии вируса Нипах невелика и его нельзя сравнивать с COVID-19. В России пока нет зарегистрированных случаев этого заболевания, однако существует определенный риск, особенно при поездках в регионы, где можно случайно заразиться.

Для предотвращения инфекции важно соблюдать профилактические меры: соблюдение личной гигиены и избегание контакта с возбудителем. Также следует быть осторожными в отношении свиней и летучих мышей, так как они могут являться носителями вируса.

В самом крайнем случае это заболевание может привести к воспалению мозга и легких, а иногда и к летальному исходу. Также вирус может повредить нервную и дыхательную системы.

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