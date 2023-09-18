Власти Индии борются со вспышкой нового смертельного вируса

Важно отметить, что вероятность массовой эпидемии вируса Нипах невелика и его нельзя сравнивать с COVID-19. В России пока нет зарегистрированных случаев этого заболевания, однако существует определенный риск, особенно при поездках в регионы, где можно случайно заразиться.