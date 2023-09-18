В Омской области выросли цены на свинину, апельсины и бензин, но подешевели креветки

Существенно ниже стали цены на проезд в поездах дальнего следования (на 7,4–24,4%), полет в салоне экономкласса самолета (на 21,9%). В августе снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России (включая Крым), в отдельные страны Юго-Восточной Азии, в страны Закавказья, Турцию, Египет (на 1,6–27,2%). Кроме того, стали дешевле речные круизы, организованные на территории России (на 9,9%).