В Омской области выросли цены на свинину, апельсины и бензин, но подешевели креветки

Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:28
Updated Сегодня, 03:28
В Омскстате сравнили цены на потребительском рынке августа с показателями июля. По наблюдениям статистиков, средний уровень цен снизился на 02%. Стали в среднем дешевле на 0,3% продовольственные товары.
Сильно упали цены на капусту (на 46%), помидоры (на 36,9%), лук (на 31,2%), свеклу (на 27,8%), картофель (на 27,2%), морковь (на 26,3%), виноград (на 17,7%), чеснок (на 9,4%) и груши (на 6,8%). Подешевели креветки, фруктово-ягодные консервы для детского питания, газвода, мороженая рыба, сливочное масло, сгущенка, свежая зелень, сухие завтраки, соленая сельдь (на 3,1-5,6%).
Вместе с тем ощутимо выросли цены на апельсины (на 42,4%). Огурцы, свинина, подсолнечное масло, куры, рыба лососевых пород, печенье, подорожали на 3,5–19,9%.
На рынке непродовольственных товаров подорожали подержанные импортные легковушки (на 8,5%), бензин всех марок (на 2,5%), дизельное топливо (на 2,2%). Также, по наблюдениям аналитиков, стали дороже некоторые виды стройматериалов, фотоаппараты, одежда и обувь для школьников, детские подгузники, свежесрезанные цветы, белье для детей ясельного возраста, уголь (на 1,1–6,1%).
При этом оказались доступнее парфюмерно-косметические товары (снижение цен на 0,3–8,0%), моющие и чистящие средства (снижение цен на 0,5–2,8%).
Существенно ниже стали цены на проезд в поездах дальнего следования (на 7,4–24,4%), полет в салоне экономкласса самолета (на 21,9%). В августе снизилась стоимость поездок на отдых на Черноморское побережье России (включая Крым), в отдельные страны Юго-Восточной Азии, в страны Закавказья, Турцию, Египет (на 1,6–27,2%). Кроме того, стали дешевле речные круизы, организованные на территории России (на 9,9%).
В то же время выросли цены на отдых в ОАЭ, Беларусь, повысилась арендная плата двухкомнатной квартиры (на 5,6-13,8%). Плата за пользование потребительским кредитом увеличилась на 4,4%.