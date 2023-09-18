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В Омске трамваи № 8 временно переведут на сокращенную схему движения

В Омске трамваи № 8 временно переведут на сокращенную схему движения

18 сентября 2023, 08:06
Фото: пресс-центр администрации города Омска
Это нужно, чтобы выполнить капитальный ремонт путей.

В администрации Омска рассказали о том, что в городе меняется схема движения общественного транспорта. Речь идет о трамвае, который курсирует по маршруту № 8.

Он будет временно ходить по сокращенной схеме — ул. Котельникова — ул. Лермонтова. Трамвай будет разворачиваться на кольце рядом с перекрестком Лермонтова и Жукова.

Причина — капремонт трамвайных путей на участке от 3-й Транспортной до 2-й Транспортной. Его организуют ночью, чтобы не мешать горожанам. Движение трамваев по улице Богдана Хмельницкого будут приостанавливать:

  • с 20:30 часов 18 сентября до 5:30 часов 19 сентября;
  • с 20:30 часов 20 сентября до 5:30 часов 21 сентября;
  • с 20:30 часов 22 сентября до 5:30 часов 23 сентября.

При этом маршрут № 1 будет работать по привычной схеме движения, уточнили в администрации Омска.

Ранее Город55 писал о движении на Левом берегу. Схемы 11 маршрутов временно изменены для реконструкции бульвара Архитекторов. Перед ремонтом дороги нужно провести подготовительные работы. Срок сдачи готового объекта — 2024 год.

В Омске общественный транспорт на Левобережье начал работать по новым схемам
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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Трамвай#Новости#Пассажирский транспорт#Алина Ясинская
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