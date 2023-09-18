В Омске трамваи № 8 временно переведут на сокращенную схему движения

Posted Сегодня, 08:06
Published Сегодня, 08:06
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
В администрации Омска рассказали о том, что в городе меняется схема движения общественного транспорта. Речь идет о трамвае, который курсирует по маршруту № 8.
Он будет временно ходить по сокращенной схеме — ул. Котельникова — ул. Лермонтова. Трамвай будет разворачиваться на кольце рядом с перекрестком Лермонтова и Жукова.
Причина — капремонт трамвайных путей на участке от 3-й Транспортной до 2-й Транспортной. Его организуют ночью, чтобы не мешать горожанам. Движение трамваев по улице Богдана Хмельницкого будут приостанавливать:
При этом маршрут № 1 будет работать по привычной схеме движения, уточнили в администрации Омска.
Ранее Город55 писал о движении на Левом берегу. Схемы 11 маршрутов временно изменены для реконструкции бульвара Архитекторов. Перед ремонтом дороги нужно провести подготовительные работы. Срок сдачи готового объекта — 2024 год.