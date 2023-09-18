В Омске стартует прием заявок на грантовый конкурс «Родные города»

Posted Сегодня, 07:02
Published Сегодня, 07:02
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Updated Сегодня, 07:02
Прием заявок на участие в грантовом конкурсе «Родные города» открывается сегодня, 18 сентября, и продлится до конца октября. Принять участие в нем могут как общественные организации, так и отдельные активисты, которые подготовят проекты в области культуры, образования, экологии, спорта, а также создания комфортной среды для жизни. Главный критерий получения гранта — гарантия социального эффекта. Подать заявку можно на сайте программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Победители конкурса будут определены в феврале 2024 года по итогам экспертной оценки и публичной защиты проектов. Они получат финансовую и экспертную поддержку компании «Газпром нефть».
В этом году в конкурсе появилось нововведение. Участники, которые подадут заявку в первые две недели, с 18 сентября по 6 октября, получат индивидуальную консультацию от экспертов и советы, как доработать свой проект. Кроме того, 23 октября эксперты проведут в омской «Точке кипения» очное обучение для всех желающих, расскажут о том, как придумать идею проекта и заполнить заявку.
«В регионах живут талантливые и активные люди, которые точно знают, что нужно их родному городу, но не всегда понимают, как именно „показать“ свою идею. Поэтому в этом году мы усилили нашу работу с заявителями — привлекли большое количество экспертов для того, чтобы они не только оценивали заявки, но и вместе с их авторами дорабатывали проекты. В этом и есть наша главная задача — помогать неравнодушным жителям города в реализации их идей», — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.
Грантовый конкурс «Родные города» реализуется с 2013 года при поддержке Омского НПЗ, за это время финансовую и экспертную поддержку получили более 200 участников.
«Через грантовый конкурс наше предприятие не просто поддерживает социальные инициативы, но способствует самореализации инициативных жителей Омска. Когда люди сами участвуют в преобразованиях, то эффект от деятельности становится гораздо ощутимее и длительнее. Большое количество проектов омичей, получивших гранты Омского НПЗ, дальше развиваются самостоятельно», — подчеркнул генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.