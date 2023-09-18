В Омске стартует прием заявок на грантовый конкурс «Родные города»

В этом году в конкурсе появилось нововведение. Участники, которые подадут заявку в первые две недели, с 18 сентября по 6 октября, получат индивидуальную консультацию от экспертов и советы, как доработать свой проект. Кроме того, 23 октября эксперты проведут в омской «Точке кипения» очное обучение для всех желающих, расскажут о том, как придумать идею проекта и заполнить заявку.