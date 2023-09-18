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Posted Сегодня, 03:47

Published Сегодня, 03:47

Modified Сегодня, 03:51

Updated Сегодня, 03:51

иллюстрация

В Омске общественный транспорт на Левобережье начал работать по новым схемам

18 сентября 2023, 03:47
Фото: Город55
иллюстрация
Это связано с реконструкцией бульвара Архитекторов.

В пресс-центре администрации Омска сообщили о том, что на Левом берегу изменились схемы маршрутов общественного транспорта. Из-за перекрытия одного из участков на бульваре Архитекторов пришлось ввести изменения на 11 направлениях.

Они действуют с сегодняшнего дня, 18 сентября. Речь идет о маршрутах № 8Н, 21, 24, 64, 99, 344, 418, 500. Они с 70 лет Октября направятся на Степанца и Туполева, после этого на Комарова и вернутся на прежние схемы. В обратном направлении с Комарова транспорт будет поворачивать на Туполева, Степанца, 70 лет Октября, далее — без изменения.

Фото: пресс-центр администрации города Омска

Также изменения коснулись № 212, 331 и 503. Общественный транспорт по этим маршрутам будет двигаться с 70 лет Октября на Дмитриева и Ватутина. После этого автобусы и маршрутки будут возвращаться на бульвар Архитекторов. В обратном направлении с бульвара они отправятся по Ватутина, Дмитриева и 70 лет Октября. Далее транспорт направится с Комарова по Степанца, повернет налево на Туполева и поедет по привычной схеме без изменения.

Напомним, что на бульваре Архитекторов начинается масштабная реконструкция. Перед обновлением дорожного полотна компания «Омск РТС» организует переукладку тепловых сетей. По этой причине участок от Комарова до Степанца закрыт для проезда. Ремонт дороги планируют закончить в 2024 году.

В Омске с 18 сентября перекроют до следующего года бульвар Архитекторов
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#Город#Транспорт#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Маршруты#Новости#Алина Ясинская
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