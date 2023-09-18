В Омске общественный транспорт на Левобережье начал работать по новым схемам

Также изменения коснулись № 212, 331 и 503. Общественный транспорт по этим маршрутам будет двигаться с 70 лет Октября на Дмитриева и Ватутина. После этого автобусы и маршрутки будут возвращаться на бульвар Архитекторов. В обратном направлении с бульвара они отправятся по Ватутина, Дмитриева и 70 лет Октября. Далее транспорт направится с Комарова по Степанца, повернет налево на Туполева и поедет по привычной схеме без изменения.