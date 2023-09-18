В Омске общественный транспорт на Левобережье начал работать по новым схемам

Posted Сегодня, 03:47
Published Сегодня, 03:47
Modified Сегодня, 03:51
Updated Сегодня, 03:51
В пресс-центре администрации Омска сообщили о том, что на Левом берегу изменились схемы маршрутов общественного транспорта. Из-за перекрытия одного из участков на бульваре Архитекторов пришлось ввести изменения на 11 направлениях.
Они действуют с сегодняшнего дня, 18 сентября. Речь идет о маршрутах № 8Н, 21, 24, 64, 99, 344, 418, 500. Они с 70 лет Октября направятся на Степанца и Туполева, после этого на Комарова и вернутся на прежние схемы. В обратном направлении с Комарова транспорт будет поворачивать на Туполева, Степанца, 70 лет Октября, далее — без изменения.
Также изменения коснулись № 212, 331 и 503. Общественный транспорт по этим маршрутам будет двигаться с 70 лет Октября на Дмитриева и Ватутина. После этого автобусы и маршрутки будут возвращаться на бульвар Архитекторов. В обратном направлении с бульвара они отправятся по Ватутина, Дмитриева и 70 лет Октября. Далее транспорт направится с Комарова по Степанца, повернет налево на Туполева и поедет по привычной схеме без изменения.
Напомним, что на бульваре Архитекторов начинается масштабная реконструкция. Перед обновлением дорожного полотна компания «Омск РТС» организует переукладку тепловых сетей. По этой причине участок от Комарова до Степанца закрыт для проезда. Ремонт дороги планируют закончить в 2024 году.