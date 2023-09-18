В Омске наградили школьника, который помог пожарным во время возгорания в СНТ

Пожар произошел на территории садового товарищества «Горняк» 7 июля. В этот день 11-летний школьник находился на даче с бабушкой. Увидев дым с пустыря, он побежал к месту возгорания, горели мусор и трава. Создалось множество отдельных очагов, огонь мог перейти на садоводство.