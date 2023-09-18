В Омске наградили школьника, который помог пожарным во время возгорания в СНТ

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Награждение прошло на торжественной линейке в средней общеобразовательной школе №2.
Пожар произошел на территории садового товарищества «Горняк» 7 июля. В этот день 11-летний школьник находился на даче с бабушкой. Увидев дым с пустыря, он побежал к месту возгорания, горели мусор и трава. Создалось множество отдельных очагов, огонь мог перейти на садоводство.
Мальчик незамедлительно вызвал пожарных, после чего направился встречать пожарные машины. Он указывал им кратчайшую дорогу к месту возгорания, каждый раз возвращаясь, чтобы сориентировать прибывшее подразделение.
«Благодаря осознанным и грамотным действиям мальчика пожар был своевременно обнаружен, в результате чего подразделениям пожарной охраны удалось в кратчайшие сроки его ликвидировать, не допустив перехода огня на садоводство. Сегодня мы награждаем юного героя почетной грамотой и подарком за смелые и решительные действия. Он не растерялся и повел себя как взрослый», — обратился к школьнику и присутствующим на награждении Дмитрий Лисин.
Всего на тушение пожара было задействовано три пожарные автоцистерны и 14 человек личного состава, а площадь пожара составила 500 квадратных метров, сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области.