Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:38

Published Сегодня, 16:38

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

В Москве у входа в парк обнаружен похожий на гранату предмет

18 сентября 2023, 16:38
Возле входа в парк на улице Народного ополчения, дом 38, строение 1, в Москве был найден подозрительный объект, похожий на гранату. Об этом сообщил источник из экстренных служб.

Предмет, напоминающий боеприпас «РГД-5», был обнаружен около автомобиля у входа в лесопарковую зону. Заявка о найденном объекте поступила на пульт диспетчера, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции и службы разминирования. Об этом пишет 360tv.ru.

Людей, находившихся в парке, эвакуировали из зоны потенциальной опасности, а опасный участок был отгорожен запретительной лентой. Ближайшее жилое строение располагается на расстоянии около 50-80 метров от места обнаружения предмета.

Подпишитесь
Омские сенатор и депутат предложили запретить увольнять вдов участников СВО
Сегодня, 09:57
Стало известно, когда закончится бабье лето в Омской области
Сегодня, 06:41
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
Сегодня, 11:18
«Проблем никаких нет». «Уральские авиалинии» возместят ущерб за посадку на пшеницу
Сегодня, 10:46
По 100 тысяч каждому. Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатили компенсацию
Сегодня, 09:34
С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
Сегодня, 08:06