В Москве у входа в парк обнаружен похожий на гранату предмет

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
Modified Сегодня, 16:44
Updated Сегодня, 16:44
Предмет, напоминающий боеприпас «РГД-5», был обнаружен около автомобиля у входа в лесопарковую зону. Заявка о найденном объекте поступила на пульт диспетчера, после чего на место происшествия прибыли сотрудники полиции и службы разминирования. Об этом пишет 360tv.ru.
Людей, находившихся в парке, эвакуировали из зоны потенциальной опасности, а опасный участок был отгорожен запретительной лентой. Ближайшее жилое строение располагается на расстоянии около 50-80 метров от места обнаружения предмета.