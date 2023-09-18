В Иркутской области сбежал заключённый в день своего предполагаемого освобождения

Впервые его осудили на пять лет за создание преступной группировки и незаконное усыновление. В 1997 году он был выпущен на свободу, но в 2003 году получил новое приговорение на 22 года по различным статьям Уголовного кодекса РФ, включая участие в заказных убийствах двух или более человек, грабеж, кражу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.