В Иркутской области сбежал заключённый в день своего предполагаемого освобождения

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:50
Updated Сегодня, 07:50
По информации источника, мужчина покинул Исправительную колонию №19 (ИК-19) в посёлке Марково рано утром. Он провел в заключении 20 лет и ожидал выхода на свободу через несколько часов благодаря условно-досрочному освобождению, пишет Pravda.Ru.
Впервые его осудили на пять лет за создание преступной группировки и незаконное усыновление. В 1997 году он был выпущен на свободу, но в 2003 году получил новое приговорение на 22 года по различным статьям Уголовного кодекса РФ, включая участие в заказных убийствах двух или более человек, грабеж, кражу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
О полиции и правоохранительных органах всех регионов, а также месте рождения беглеца в городе Зима, была распространена информация о его побеге. За это действие ему теперь грозит ещё четыре года лишения свободы.