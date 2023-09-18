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В Иркутской области сбежал заключённый в день своего предполагаемого освобождения

18 сентября 2023, 07:48
В Иркутской области заключённый в возрасте 49 лет сбежал из тюрьмы в день, когда ему предположительно должны были дать свободу. Сообщает об этом telegram-канал Shot.

По информации источника, мужчина покинул Исправительную колонию №19 (ИК-19) в посёлке Марково рано утром. Он провел в заключении 20 лет и ожидал выхода на свободу через несколько часов благодаря условно-досрочному освобождению, пишет Pravda.Ru.

Впервые его осудили на пять лет за создание преступной группировки и незаконное усыновление. В 1997 году он был выпущен на свободу, но в 2003 году получил новое приговорение на 22 года по различным статьям Уголовного кодекса РФ, включая участие в заказных убийствах двух или более человек, грабеж, кражу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

О полиции и правоохранительных органах всех регионов, а также месте рождения беглеца в городе Зима, была распространена информация о его побеге. За это действие ему теперь грозит ещё четыре года лишения свободы.

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