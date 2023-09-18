Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:12

Published Сегодня, 16:12

Modified Сегодня, 16:13

Updated Сегодня, 16:13

В Белоруссии закупят у России до 500 тысяч тонн зерна в 2023 году

18 сентября 2023, 16:12
По словам заместителя главы правительства Беларуси Леонида Зайца, в текущем году страна планирует закупить у России до 500 тысяч тонн зерна. Общий объем зерна, выделяемого для животноводства, также будет увеличен до 5,9 миллиона тонн.

Кроме того, Заяц отметил наличие 100 тысяч тонн пшеницы, доступной для использования в продовольственных целях. Если потребуется мука, ее можно будет произвести из этой пшеницы и продать, пишет Общественная служба новостей.

Заяц также упомянул о цене закупаемого зерна, которая составляет 12,5 тысячи российских рублей за тонну, без учета НДС. По его словам, это почти соответствует внутренней цене зерна в Беларуси.

Подпишитесь
Омские сенатор и депутат предложили запретить увольнять вдов участников СВО
Сегодня, 09:57
Стало известно, когда закончится бабье лето в Омской области
Сегодня, 06:41
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
Сегодня, 11:18
«Проблем никаких нет». «Уральские авиалинии» возместят ущерб за посадку на пшеницу
Сегодня, 10:46
По 100 тысяч каждому. Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатили компенсацию
Сегодня, 09:34
С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
Сегодня, 08:06