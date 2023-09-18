В Белоруссии закупят у России до 500 тысяч тонн зерна в 2023 году

По словам заместителя главы правительства Беларуси Леонида Зайца, в текущем году страна планирует закупить у России до 500 тысяч тонн зерна. Общий объем зерна, выделяемого для животноводства, также будет увеличен до 5,9 миллиона тонн.