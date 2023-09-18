В Белоруссии закупят у России до 500 тысяч тонн зерна в 2023 году

Posted Сегодня, 16:12
Published Сегодня, 16:12
Modified Сегодня, 16:13
Updated Сегодня, 16:13
Кроме того, Заяц отметил наличие 100 тысяч тонн пшеницы, доступной для использования в продовольственных целях. Если потребуется мука, ее можно будет произвести из этой пшеницы и продать, пишет Общественная служба новостей.
Заяц также упомянул о цене закупаемого зерна, которая составляет 12,5 тысячи российских рублей за тонну, без учета НДС. По его словам, это почти соответствует внутренней цене зерна в Беларуси.