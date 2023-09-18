Трёхлучевые фары появятся в электромобилях Mercedes-Benz

Вагенер сравнил дневные ходовые огни с выхлопными системами традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По его словам, такие узнаваемые элементы дизайна имеют большое значение для потенциальных покупателей. Горден Вагенер подчеркнул, что почти все заметные дизайнерские решения, присутствующие на модели CLA, будут перенесены на серийные седаны в базовой комплектации. Более того, электрические модели Mercedes-Benz сохранят имитацию радиаторной решетки, чтобы эти автомобили без двигателей внутреннего сгорания не потеряли свою особенность.