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Трёхлучевые фары появятся в электромобилях Mercedes-Benz

18 сентября 2023, 07:38
Основной дизайнер германского бренда Mersedes Горден Вагенер подтвердил, что инновационные фары, впервые показанные на модели CLA, будут использоваться в будущих электрических автомобилях, пишет Pravda.Ru.

Вагенер сравнил дневные ходовые огни с выхлопными системами традиционных автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. По его словам, такие узнаваемые элементы дизайна имеют большое значение для потенциальных покупателей. Горден Вагенер подчеркнул, что почти все заметные дизайнерские решения, присутствующие на модели CLA, будут перенесены на серийные седаны в базовой комплектации. Более того, электрические модели Mercedes-Benz сохранят имитацию радиаторной решетки, чтобы эти автомобили без двигателей внутреннего сгорания не потеряли свою особенность.

«Мы стремимся разнообразить рынок, избегая однообразия и подобных друг другу машин. Наша цель — выделиться с помощью уникальных особенностей, и у Mercedes-Benz есть все необходимые средства для этого,» — пояснил главный дизайнер немецкого бренда.

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