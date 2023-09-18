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Posted Сегодня, 06:41

Published Сегодня, 06:41

Modified Сегодня, 06:45

Updated Сегодня, 06:45

иллюстрация

Стало известно, когда закончится бабье лето в Омской области

18 сентября 2023, 06:41
Фото: Город55
иллюстрация
В начале октября жители региона еще могут застать теплую погоду.

На территории Омской области наблюдается стабильно теплая погода. Сегодня, 18 сентября, максимальная температура воздуха, согласно данным Gismeteo, составит +21 градус. Бабье лето в регионе продлится еще несколько дней, а далее будет тенденция на похолодание, свидетельствуют данные долгосрочного прогноза.

Всю новую рабочую неделю температура воздуха будет колебаться от +15 до 21 градуса. При этом в ближайшие семь дней в Омской области ожидается дождь — во вторник, среду, пятницу и субботу.

Фото: Gismeteo

Тепло сохранится еще на полторы недели, передает данные сервис Gismeteo. В следующий понедельник, 25 сентября, воздух в регионе прогреется до максимума, температура составит +23 градуса. Далее температура будет постепенно понижаться.

В начале октября жители Омской области еще могут надеяться на теплую погоду, однако с 4 числа начнет холодать. Дневная температура воздуха составит +12 градусов. На следующий день, 5 октября, похолодает сразу до +6 градусов.

Отметим, что данные актуальные на момент публикации. Прогноз погоды может измениться, так как является долгосрочным.

Конец бабьего лета. Стала известна дата похолодания в Омской области
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