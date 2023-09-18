Снес дерево и дорожный знак. У омича конфисковали два автомобиля за пьяную езду

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
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В Большеуковском районе у 24-летнего местного жителя конфисковали два автомобиля за пьяную езду, сообщили сегодня, 18 сентября, в пресс-службе прокуратуры Омской области.
Мужчина в июне нынешнего года попал в два ДТП будучи в нетрезвом виде. Он врезался в дерево и дорожный знак на своем автомобиле «ВАЗ 21093» в селах Аев и Большие Уки. На водителя завели уголовное дело, однако это его не остановило. Спустя три недели мужчина вновь был замечен в пьяном виде уже за рулем другой машины — «ВАЗ 2103».
Свою вину водитель полностью признал. Суд постановил конфисковать у него оба автомобиля в пользу государства и лишить прав на три года. Также мужчине предстоят 400 часов обязательных работ.