Снес дерево и дорожный знак. У омича конфисковали два автомобиля за пьяную езду

Мужчина в июне нынешнего года попал в два ДТП будучи в нетрезвом виде. Он врезался в дерево и дорожный знак на своем автомобиле «ВАЗ 21093» в селах Аев и Большие Уки. На водителя завели уголовное дело, однако это его не остановило. Спустя три недели мужчина вновь был замечен в пьяном виде уже за рулем другой машины — «ВАЗ 2103».