Слепые омичи, которых выгнали из «шашлычки», получат компенсацию морального вреда

Posted Сегодня, 04:28
Published Сегодня, 04:28
Modified Сегодня, 04:30
Updated Сегодня, 04:30
В Омском областном суде состоялось заседание, коснувшееся скандала в одном из городских кафе. Эта история произошла в августе прошлого года. В «Шашлычный рай» по улице Тарская зашли омичи в сопровождении собак-поводырей.
Компанию незрячих отказались обслуживать, так как в кафе было запрещено заходить с животными, пояснил ответчик. Ограничение распространялось и на собак-проводников. Персонал также насторожило, что поводыри были без намордников, указал в суде владелец кафе. «Шашлычный рай» принадлежит ИП Шахбазян Э.К.
Отметим, что изначально гражданское дело рассматривал Центральный районный суд. С иском же обратил районный прокурор. В надзорном ведомстве выяснили, что кафе не предназначено для посещения инвалидов. Люди с ограничениями не могут самостоятельно передвигаться по заведению, беспрепятственно входить и выходить.
Исковые требования были удовлетворены. С ответчика решили взыскать 15 тыс рублей в качестве компенсации морального вреда, а также штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя на сумму 7,5 тыс рублей.
«Собаки-проводники являются техническим средством реабилитации инвалидов, проходят специальное обучение. Организации обязаны обеспечить инвалидам доступ к объектам социальной инфраструктуры, к местам отдыха и к предоставляемым в них услугам», — отметили, опираясь на федеральный закон, в пресс-службе Омского областного суда.
Представитель заведения частично признал вину, но, не согласившись с приговором, подал апелляционную жалобу. Эти действия по итогу не принесли нужного результата. Судебная коллегия по гражданским делам Омского облсуда оставила решение суда первой инстанции без изменения.