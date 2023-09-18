Слепые омичи, которых выгнали из «шашлычки», получат компенсацию морального вреда

Отметим, что изначально гражданское дело рассматривал Центральный районный суд. С иском же обратил районный прокурор. В надзорном ведомстве выяснили, что кафе не предназначено для посещения инвалидов. Люди с ограничениями не могут самостоятельно передвигаться по заведению, беспрепятственно входить и выходить.