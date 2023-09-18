Следователи расследуют контрабанду древесины на сумму более 13 миллионов рублей

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к контрабанде важных ресурсов. Контрабанда таких ресурсов имеет серьезные последствия как с экономической, так и с экологической точки зрения. Расследование будет направлено на выявление полного объема незаконной деятельности и всех лиц, причастных к ней.