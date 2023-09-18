Следователи расследуют контрабанду древесины на сумму более 13 миллионов рублей

Posted Сегодня, 08:17
Published Сегодня, 08:17
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Updated Сегодня, 08:19
Было выявлено, что один из участников внешнеэкономической деятельности подал 12 деклараций в Дальневосточный электронный таможенный центр для электронного оформления экспорта пиломатериалов из хвойных пород. В этих декларациях содержались неправдивые сведения о происхождении древесины. Общий объем экспортированной древесины составил более 2700 кубометров.
Для легализации экспортируемой древесины декларант внес фиктивные данные в ЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и операций с ней).
По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к контрабанде важных ресурсов. Контрабанда таких ресурсов имеет серьезные последствия как с экономической, так и с экологической точки зрения. Расследование будет направлено на выявление полного объема незаконной деятельности и всех лиц, причастных к ней.