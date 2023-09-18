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Следователи расследуют контрабанду древесины на сумму более 13 миллионов рублей

18 сентября 2023, 08:17
В Бурятии следователи начали расследование уголовного дела, связанного с незаконной перевозкой древесины на общую сумму свыше 13 миллионов рублей. Это дело основано на выводах проверки соблюдения законодательства, которая касается оборота древесины, пишет Pravda.Ru.

Было выявлено, что один из участников внешнеэкономической деятельности подал 12 деклараций в Дальневосточный электронный таможенный центр для электронного оформления экспорта пиломатериалов из хвойных пород. В этих декларациях содержались неправдивые сведения о происхождении древесины. Общий объем экспортированной древесины составил более 2700 кубометров.

Для легализации экспортируемой древесины декларант внес фиктивные данные в ЕГАИС (Единую государственную автоматизированную информационную систему учета древесины и операций с ней).

По данному делу возбуждено уголовное дело по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая относится к контрабанде важных ресурсов. Контрабанда таких ресурсов имеет серьезные последствия как с экономической, так и с экологической точки зрения. Расследование будет направлено на выявление полного объема незаконной деятельности и всех лиц, причастных к ней.

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