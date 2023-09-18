Сбер поддержал проект «Мама-предприниматель» в Омске

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
В этом году на конкурс поступило более 90 заявок из Омской области, отбор прошли 30 из них. С 11 по 14 сентября их авторы занимались в центре «Мой бизнес». Обучение по электронной регистрации бизнеса провел спикер Сбера, а по итогам программы конкурсантки представили собственные проекты.
Региональным партнером программы выступил Сбер. Банк подарил всем участницам сертификаты сервиса «СберЗдоровье», которые можно использовать для записи к педиатру или терапевту.
Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:
«Как мама-руководитель я прекрасно понимаю, что значит совмещать две эти важные роли. Поэтому испытываю глубокое уважение к людям, которые нашли время, силы и смелость, чтобы заявить о своих идеях. Уверена, что многие из них воплотятся в жизнь».