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Сбер поддержал проект «Мама-предприниматель» в Омске

Сбер поддержал проект «Мама-предприниматель» в Омске

18 сентября 2023, 12:30
Фото: Пресс-служба Сибирского банка ПАО Сбербанк
Подведены итоги программы «Мама-предприниматель» в Омской области. Победителем стала Юлия Петрова с проектом авторских экскурсий.

В этом году на конкурс поступило более 90 заявок из Омской области, отбор прошли 30 из них. С 11 по 14 сентября их авторы занимались в центре «Мой бизнес». Обучение по электронной регистрации бизнеса провел спикер Сбера, а по итогам программы конкурсантки представили собственные проекты.

Региональным партнером программы выступил Сбер. Банк подарил всем участницам сертификаты сервиса «СберЗдоровье», которые можно использовать для записи к педиатру или терапевту.

Наталья Корнева, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:

«Как мама-руководитель я прекрасно понимаю, что значит совмещать две эти важные роли. Поэтому испытываю глубокое уважение к людям, которые нашли время, силы и смелость, чтобы заявить о своих идеях. Уверена, что многие из них воплотятся в жизнь».
#Общество#Бизнес#Омск#Омская область
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