Сбер поддержал проект «Мама-предприниматель» в Омске

В этом году на конкурс поступило более 90 заявок из Омской области, отбор прошли 30 из них. С 11 по 14 сентября их авторы занимались в центре «Мой бизнес». Обучение по электронной регистрации бизнеса провел спикер Сбера, а по итогам программы конкурсантки представили собственные проекты.