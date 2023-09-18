Российские ученые обнаружили ген, отвечающий за тяжесть инсульта

Posted Сегодня, 16:17
Published Сегодня, 16:17
Modified Сегодня, 16:19
Updated Сегодня, 16:19
Во время инсульта активизируются белки теплового шока, которые помогают восстановить правильную геометрическую структуру белков мозговой ткани и предотвращают их слипание, пишет Общественная служба новостей.
Ученые обнаружили различия в гене HSPA8, который кодирует белок HSP70, у пациентов с диагнозом «инсульт» и у здоровых людей. Эти различия чаще всего связаны с тяжестью инсульта, перенесенного пациентами.
Выявленные различия в гене позволят в будущем выбрать правильное лечение для каждого конкретного случая инсульта и избежать серьезных последствий.