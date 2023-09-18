Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:17

Published Сегодня, 16:17

Modified Сегодня, 16:19

Updated Сегодня, 16:19

Российские ученые обнаружили ген, отвечающий за тяжесть инсульта

18 сентября 2023, 16:17
Ген, отвечающий за степень тяжести инсульта, был обнаружен российскими учеными. Исследователи из Белгородского государственного университета обратили внимание на связь между структурой кодирующего белка теплового шока и развитием ишемического инсульта.

Во время инсульта активизируются белки теплового шока, которые помогают восстановить правильную геометрическую структуру белков мозговой ткани и предотвращают их слипание, пишет Общественная служба новостей.

Ученые обнаружили различия в гене HSPA8, который кодирует белок HSP70, у пациентов с диагнозом «инсульт» и у здоровых людей. Эти различия чаще всего связаны с тяжестью инсульта, перенесенного пациентами.

Выявленные различия в гене позволят в будущем выбрать правильное лечение для каждого конкретного случая инсульта и избежать серьезных последствий.

Подпишитесь
Омские сенатор и депутат предложили запретить увольнять вдов участников СВО
Сегодня, 09:57
Стало известно, когда закончится бабье лето в Омской области
Сегодня, 06:41
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
Сегодня, 11:18
«Проблем никаких нет». «Уральские авиалинии» возместят ущерб за посадку на пшеницу
Сегодня, 10:46
По 100 тысяч каждому. Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатили компенсацию
Сегодня, 09:34
С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
Сегодня, 08:06