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«Робот-водолаз»: изобретение, которое изменит технологии подводных работ

«Робот-водолаз»: изобретение, которое изменит технологии подводных работ

18 сентября 2023, 12:31
Фото: 1MI
Команда молодых ученых из Астрахани разработала подводный комплекс для оперативных работ «Прометей». Для чего можно использовать данное изобретение и способно ли оно полностью заменить водолазов — рассказываем в новом выпуске проекта «Х-Разработка».

Почему робототехника?

На создание роботов команду изобретателей вдохновило место их проживания. Астрахань — город, который имеет большое количество гидротехнических сооружений (опоры мостов, дамбы), что дает молодым ученым широкое поле для вдохновения на творческую и научно-исследовательскую деятельность.

Руководитель проекта Павел Тамков, инженер-конструктор, научный сотрудник Научно-конструкторского бюро киберфизических систем и технологий металлообработки Астраханского государственного университета (АГУ) им. В. Н. Татищева, загорелся идеей создания роботов еще на первых курсах обучения и, получив первый грант, стал развивать свой проект.

О разработке

Подводный комплекс для оперативных работ «Прометей» — своеобразный «электронный водолаз», целью которого является проведение визуального мониторинга подводных сооружений. «Основной вау-эффект от него — это возможность аппарата легко маневрировать и принимать любое положение», — рассказывает Павел о своем изобретении.

Функция «робота-водолаза» состоит в том, что он должен погрузиться под воду, собрать видео-данные и на их основании сделать выводы о состоянии подводного сооружения.

Важно отметить, что изобретение имеет функцию цветокоррекции видеоизображения. По словам ведущего программиста, главного разработчика подводной техники в Научно-конструкторском бюро киберфизических систем и технологий металлообработки АГУ им. В. Н. Татищева Эмира Вильданова, это помогает оператору распознать образы, которые робот снимает под водой.

Практическая польза и преимущества разработки

Обслуживание подводных сооружений — одна из самых дорогих и технически сложных работ. Если доверять статистике, число таких объектов, нуждающихся в постоянном обслуживании, составляет 35 тыс.

Изобретение астраханской команды ученых даст возможность компаниям более эффективно справляться с данной задачей: оно на 53% быстрее и на 45% дешевле человеческого труда.

«Эта разработка позволит компаниям ускорить подводный мониторинг и избавит от рисков человека, который погружается под воду», — поясняет руководитель проекта.

Принцип работы аппарата

Аппарат соединяется с наземной станцией кабелем связи и погружается в воду; имеется два режима управления: при помощи игрового джойстика и авиационного. Последний предназначен «для суперпользователей и более детальной работы под водой».

Помимо такой версии, к настоящему моменту специалисты доделали вариант с питанием от аккумулятора и планируют создать версию с питанием от земли.

Фото: 1MI

Что дальше?

У команды на очереди уже есть следующий проект — «Рамс», представляющий собой большой подводный трактор. В отличие от «Прометея» он может применяться в местах с затрудненной навигацией (например, на Волге, где сильное течение) для перевозки грунта, а также в добыче минеральных ископаемых.

Заниматься наукой в регионах России — настоящее удовольствие

Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева располагает всеми условиями для развития молодых специалистов. В учебной лаборатории, оснащенной современным оборудованием, студенты имеют возможность реализовать идею, с которой в дальнейшем можно запустить собственное производство.

Главное — не бояться

Для всех желающих заниматься наукой и развитием какого-либо промышленного сектора Павел дал хороший совет: «Нужно не боятся ошибаться, потому что зачастую страх совершить ошибку стопорит процесс и не позволяет двигаться дальше». Именно поэтому его команда носит название «Смелком Роботикс», что означает «смелая команда, которая делает роботов».

Своим примером молодые ученые доказали возможность реализации любой задумки через смелость и решительность. Именно такой подход должен быть у настоящих изобретателей, которые делают нашу жизнь лучше, проще и безопаснее.

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