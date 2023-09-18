«Робот-водолаз»: изобретение, которое изменит технологии подводных работ

Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Почему робототехника?
На создание роботов команду изобретателей вдохновило место их проживания. Астрахань — город, который имеет большое количество гидротехнических сооружений (опоры мостов, дамбы), что дает молодым ученым широкое поле для вдохновения на творческую и научно-исследовательскую деятельность.
Руководитель проекта Павел Тамков, инженер-конструктор, научный сотрудник Научно-конструкторского бюро киберфизических систем и технологий металлообработки Астраханского государственного университета (АГУ) им. В. Н. Татищева, загорелся идеей создания роботов еще на первых курсах обучения и, получив первый грант, стал развивать свой проект.
О разработке
Подводный комплекс для оперативных работ «Прометей» — своеобразный «электронный водолаз», целью которого является проведение визуального мониторинга подводных сооружений. «Основной вау-эффект от него — это возможность аппарата легко маневрировать и принимать любое положение», — рассказывает Павел о своем изобретении.
Функция «робота-водолаза» состоит в том, что он должен погрузиться под воду, собрать видео-данные и на их основании сделать выводы о состоянии подводного сооружения.
Важно отметить, что изобретение имеет функцию цветокоррекции видеоизображения. По словам ведущего программиста, главного разработчика подводной техники в Научно-конструкторском бюро киберфизических систем и технологий металлообработки АГУ им. В. Н. Татищева Эмира Вильданова, это помогает оператору распознать образы, которые робот снимает под водой.
Практическая польза и преимущества разработки
Обслуживание подводных сооружений — одна из самых дорогих и технически сложных работ. Если доверять статистике, число таких объектов, нуждающихся в постоянном обслуживании, составляет 35 тыс.
Изобретение астраханской команды ученых даст возможность компаниям более эффективно справляться с данной задачей: оно на 53% быстрее и на 45% дешевле человеческого труда.
«Эта разработка позволит компаниям ускорить подводный мониторинг и избавит от рисков человека, который погружается под воду», — поясняет руководитель проекта.
Принцип работы аппарата
Аппарат соединяется с наземной станцией кабелем связи и погружается в воду; имеется два режима управления: при помощи игрового джойстика и авиационного. Последний предназначен «для суперпользователей и более детальной работы под водой».
Помимо такой версии, к настоящему моменту специалисты доделали вариант с питанием от аккумулятора и планируют создать версию с питанием от земли.
Что дальше?
У команды на очереди уже есть следующий проект — «Рамс», представляющий собой большой подводный трактор. В отличие от «Прометея» он может применяться в местах с затрудненной навигацией (например, на Волге, где сильное течение) для перевозки грунта, а также в добыче минеральных ископаемых.
Заниматься наукой в регионах России — настоящее удовольствие
Астраханский государственный университет им. В. Н. Татищева располагает всеми условиями для развития молодых специалистов. В учебной лаборатории, оснащенной современным оборудованием, студенты имеют возможность реализовать идею, с которой в дальнейшем можно запустить собственное производство.
Главное — не бояться
Для всех желающих заниматься наукой и развитием какого-либо промышленного сектора Павел дал хороший совет: «Нужно не боятся ошибаться, потому что зачастую страх совершить ошибку стопорит процесс и не позволяет двигаться дальше». Именно поэтому его команда носит название «Смелком Роботикс», что означает «смелая команда, которая делает роботов».
Своим примером молодые ученые доказали возможность реализации любой задумки через смелость и решительность. Именно такой подход должен быть у настоящих изобретателей, которые делают нашу жизнь лучше, проще и безопаснее.