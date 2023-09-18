Риелтор Крылов: на рынке новостроек начался аврал

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:34
Updated Сегодня, 09:34
Эта тенденция, согласно его словам, вызвана повышением ключевой ставки Центробанка в августе.
«Это повлияет на стоимость всех кредитных продуктов, включая ипотеку и потребительские кредиты. Через шесть дней также увеличат первоначальный взнос до 20% вместо прежних 15%. Для тех, у кого есть только 15%, необходимо успеть провести сделку до 19 сентября», — указывает риелтор.
К усложнению кредитных условий приводят и другие факторы, включая колебания курса доллара.
«В офисах продаж сейчас намного больше сделок, у моих коллег та же история. Например, вчера я записывал клиента на встречу, нам нужно было быть на объекте в субботу, но в колл-центре сказали, что все записи до вторника включительно заняты. Остается только ожидать показа квартир с дежурным менеджером, но время ожидания может составить два-три часа», — жалуется Крылов.
Эксперт также отмечает, что в ближайшее время застройщикам ограничат возможность субсидирования ипотечной ставки на полпроцента.
«Например, ставка по льготной ипотеке составляет 8%, застройщик с помощью субсидий и наценок на квартиры устанавливает 6%. Теперь это будет 6,5%. Плюс увеличится первоначальный взнос до 20% — это становится очень труднодоступным. Раньше, чтобы купить квартиру за 10 миллионов, нужно было накопить полтора миллиона, а теперь нужно будет искать два миллиона рублей», — разъясняет риелтор.