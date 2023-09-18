Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:34

Updated Сегодня, 09:34

Риелтор Крылов: на рынке новостроек начался аврал

18 сентября 2023, 09:11
На рынке новостроек начался аврал. Россияне массово приобретают квартиры, опасаясь увеличения первоначального взноса, сообщает Роман Крылов, риелтор, эксперт по новостройкам.

Эта тенденция, согласно его словам, вызвана повышением ключевой ставки Центробанка в августе.

«Это повлияет на стоимость всех кредитных продуктов, включая ипотеку и потребительские кредиты. Через шесть дней также увеличат первоначальный взнос до 20% вместо прежних 15%. Для тех, у кого есть только 15%, необходимо успеть провести сделку до 19 сентября», — указывает риелтор.

К усложнению кредитных условий приводят и другие факторы, включая колебания курса доллара.

«В офисах продаж сейчас намного больше сделок, у моих коллег та же история. Например, вчера я записывал клиента на встречу, нам нужно было быть на объекте в субботу, но в колл-центре сказали, что все записи до вторника включительно заняты. Остается только ожидать показа квартир с дежурным менеджером, но время ожидания может составить два-три часа», — жалуется Крылов.

Эксперт также отмечает, что в ближайшее время застройщикам ограничат возможность субсидирования ипотечной ставки на полпроцента.

«Например, ставка по льготной ипотеке составляет 8%, застройщик с помощью субсидий и наценок на квартиры устанавливает 6%. Теперь это будет 6,5%. Плюс увеличится первоначальный взнос до 20% — это становится очень труднодоступным. Раньше, чтобы купить квартиру за 10 миллионов, нужно было накопить полтора миллиона, а теперь нужно будет искать два миллиона рублей», — разъясняет риелтор.

Подпишитесь
Омские сенатор и депутат предложили запретить увольнять вдов участников СВО
Сегодня, 09:57
Стало известно, когда закончится бабье лето в Омской области
Сегодня, 06:41
Зарплата от 70 тысяч. Омский завод имени Попова открыл десятки вакансий
Сегодня, 11:18
«Проблем никаких нет». «Уральские авиалинии» возместят ущерб за посадку на пшеницу
Сегодня, 10:46
По 100 тысяч каждому. Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатили компенсацию
Сегодня, 09:34
С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
Сегодня, 08:06