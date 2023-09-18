Риелтор Крылов: на рынке новостроек начался аврал

«В офисах продаж сейчас намного больше сделок, у моих коллег та же история. Например, вчера я записывал клиента на встречу, нам нужно было быть на объекте в субботу, но в колл-центре сказали, что все записи до вторника включительно заняты. Остается только ожидать показа квартир с дежурным менеджером, но время ожидания может составить два-три часа», — жалуется Крылов.