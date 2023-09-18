Прокуратура Омской области обязала отремонтировать 30-летнюю водозаборную скважину

Перебои в водоснабжении возникли еще несколько месяцев назад — в мае этого года. В связи с этим прокуратура решила провести проверку, в ходе которой было проверено соблюдение законодательства в деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.