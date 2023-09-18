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Прокуратура Омской области обязала отремонтировать 30-летнюю водозаборную скважину

18 сентября 2023, 12:26
Фото: 1MI
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Из-за ее старости жители Тевризского района могут остаться без добываемой воды.

Перебои в водоснабжении возникли еще несколько месяцев назад — в мае этого года. В связи с этим прокуратура решила провести проверку, в ходе которой было проверено соблюдение законодательства в деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.

Оказалось, что водозаборная скважина, которая обеспечивает водоснабжение, здесь ни разу не ремонтировалась, при том, что была построена в далеком 1990-м году. Именно из-за этого наблюдается снижение объема добываемой воды.

Однако альтернативных источников с водой в населенном пункте нет, и в случае неисправности этой скважины, более 400 жителей могут остаться без водоснабжения.

В связи с необходимостью ремонта скважины прокурор Тевризского района Вячеслав Кущий направил в суд иск о принуждении к его проведению районной администрации и МУП «Водострой». Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования.

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#Омск#Омская область#Прокуратура#Прокурор#Новости#Вода#Питьевая вода#Скважина#Анастасия Баянова
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