Прокуратура Омской области обязала отремонтировать 30-летнюю водозаборную скважину

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
Перебои в водоснабжении возникли еще несколько месяцев назад — в мае этого года. В связи с этим прокуратура решила провести проверку, в ходе которой было проверено соблюдение законодательства в деятельности органов местного самоуправления и ресурсоснабжающих организаций.
Оказалось, что водозаборная скважина, которая обеспечивает водоснабжение, здесь ни разу не ремонтировалась, при том, что была построена в далеком 1990-м году. Именно из-за этого наблюдается снижение объема добываемой воды.
Однако альтернативных источников с водой в населенном пункте нет, и в случае неисправности этой скважины, более 400 жителей могут остаться без водоснабжения.
В связи с необходимостью ремонта скважины прокурор Тевризского района Вячеслав Кущий направил в суд иск о принуждении к его проведению районной администрации и МУП «Водострой». Суд в полном объеме удовлетворил исковые требования.