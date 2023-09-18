«Проблем никаких нет». «Уральские авиалинии» возместят ущерб за посадку на пшеницу

Posted Сегодня, 10:46
Published Сегодня, 10:46
Modified Сегодня, 11:00
Updated Сегодня, 11:00
Авиакомпания, чей самолет экстренно сел на кукурузное поле в Новосибирской области, готова возместить причиненный ущерб.
На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области Олег Конюк, глава Убинского района, рассказал, что на сегодняшний день все вопросы по ликвидации последствий инцидента решены.
«Проблем никаких нет, сельхозтоваропризводитель сейчас считает ущерб. Представители „Уральских авиалиний“ выходили на меня и на руководителя хозяйства — они готовы возместить ущерб. Сегодня на самолёте работает комиссия для принятия дальнейших решений, что дальше с ним делать», — отметил Конюк.
На совещании губернатор региона Андрей Травников поблагодарил руководство Убинского района, врио заместителя главы региона Сергея Сёмку и врио министров транспорта и здравоохранения за обеспечение пассажиров севшего самолета всем необходимым и оперативное решение ситуации.