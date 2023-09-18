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«Уральские авиалинии» возместят аграриям ущерб после экстренной посадки самолета

«Проблем никаких нет». «Уральские авиалинии» возместят ущерб за посадку на пшеницу

18 сентября 2023, 10:46
Фото: Пресс-служба «Уральских авиалиний»

«Уральские авиалинии» возместят аграриям ущерб после экстренной посадки самолета

Об этом сообщили в официальной группе администрации Убинского района в социальной сети.

Авиакомпания, чей самолет экстренно сел на кукурузное поле в Новосибирской области, готова возместить причиненный ущерб.

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области Олег Конюк, глава Убинского района, рассказал, что на сегодняшний день все вопросы по ликвидации последствий инцидента решены.

«Проблем никаких нет, сельхозтоваропризводитель сейчас считает ущерб. Представители „Уральских авиалиний“ выходили на меня и на руководителя хозяйства — они готовы возместить ущерб. Сегодня на самолёте работает комиссия для принятия дальнейших решений, что дальше с ним делать», — отметил Конюк.

На совещании губернатор региона Андрей Травников поблагодарил руководство Убинского района, врио заместителя главы региона Сергея Сёмку и врио министров транспорта и здравоохранения за обеспечение пассажиров севшего самолета всем необходимым и оперативное решение ситуации.

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#Происшествия#Самолет#Омская область#Компенсация#Новости#Новосибирская область#Анастасия Баянова#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске
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