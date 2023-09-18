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Президент России наградил Хабенского орденом Почета

18 сентября 2023, 18:16
Орден Почета был присужден известному актеру, режиссеру и художественному руководителю театра имени Чехова, Константину Хабенскому. Это решение было оглашено в указе, подписанном президентом России Владимиром Путиным и опубликованным на официальном портале правовой информации.

Орден был вручен Хабенскому за его значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за его долголетнюю и результативную деятельность. Об этом пишет 360tv.ru.

С начала октября 2021 года Константин Хабенский является художественным руководителем МХТ имени Чехова, по сценическому дебюту в котором он прославился еще в 2002 году. До того времени актер работал в труппе Академического театра имени Ленсовета, а также играл в московском театре «Сатирикон» в середине 90-х годов.

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