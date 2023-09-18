Президент России наградил Хабенского орденом Почета

Posted Сегодня, 18:16
Published Сегодня, 18:16
Modified Сегодня, 18:26
Updated Сегодня, 18:26
Орден был вручен Хабенскому за его значительный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также за его долголетнюю и результативную деятельность. Об этом пишет 360tv.ru.
С начала октября 2021 года Константин Хабенский является художественным руководителем МХТ имени Чехова, по сценическому дебюту в котором он прославился еще в 2002 году. До того времени актер работал в труппе Академического театра имени Ленсовета, а также играл в московском театре «Сатирикон» в середине 90-х годов.