Президент России наградил Хабенского орденом Почета

С начала октября 2021 года Константин Хабенский является художественным руководителем МХТ имени Чехова, по сценическому дебюту в котором он прославился еще в 2002 году. До того времени актер работал в труппе Академического театра имени Ленсовета, а также играл в московском театре «Сатирикон» в середине 90-х годов.