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Published Сегодня, 09:34

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Updated Сегодня, 09:36

Пассажирам рейса Сочи-Омск, севшего на грунт, выплатили по 100 тысяч рублей

По 100 тысяч каждому. Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатили компенсацию

18 сентября 2023, 09:34
Фото: Правительство Омской области

Пассажирам рейса Сочи-Омск, севшего на грунт, выплатили по 100 тысяч рублей

Деньги получили 76 человек.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» перечислила компенсацию 76 пассажирам рейса Сочи-Омск, который экстренно сел на грунт в Новосибирской области 12 сентября. Еще 34 заявления находятся в обработке.

Сумма компенсации составила 100 тысяч рублей на каждого пассажира. Деньги поступят в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка.

Для получения компенсации необходимо заполнить заявление на сайте авиаперевозчика и приложить необходимые документы.

«Есть договоренность со страховой компанией „Альфа-страхование“, что каждому пассажиру будет выплачено 100 тысяч рублей как компенсация за испуг», — заявлял ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
За испуг. Пассажирам севшего в поле самолета Сочи — Омск выплатят компенсацию
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#Происшествия#Сочи#Омск#Пассажиры#Компенсация#Рейс#Евгений Игишев#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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