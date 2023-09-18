По 100 тысяч каждому. Пассажирам рейса Сочи-Омск выплатили компенсацию

Posted Сегодня, 09:34
Published Сегодня, 09:34
Modified Сегодня, 09:36
Updated Сегодня, 09:36
Авиакомпания «Уральские авиалинии» перечислила компенсацию 76 пассажирам рейса Сочи-Омск, который экстренно сел на грунт в Новосибирской области 12 сентября. Еще 34 заявления находятся в обработке.
Сумма компенсации составила 100 тысяч рублей на каждого пассажира. Деньги поступят в течение 5-10 дней в зависимости от эмитента банка.
Для получения компенсации необходимо заполнить заявление на сайте авиаперевозчика и приложить необходимые документы.
«Есть договоренность со страховой компанией „Альфа-страхование“, что каждому пассажиру будет выплачено 100 тысяч рублей как компенсация за испуг», — заявлял ранее гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.