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Персидский залив — самое популярное морское направление у российских туристов

18 сентября 2023, 16:14
Согласно информации, представленной туроператорами, среди российских туристов самым популярным морским направлением стал Персидский залив. В этом году интерес к морским круизам продолжает расти, и количество путешествующих превысило показатели до пандемии в 2019 году.

Например, компания Pac Group сообщает о росте числа клиентов, отправляющихся в круизы. Если четыре года назад на круиз пошли 45 тысяч клиентов, то в этом году этот показатель достиг 55 тысяч. Проекты на следующий год предполагают около 70 тысяч путешественников, пишет Общественная служба новостей.

Несмотря на то, что некоторые международные круизные компании не предоставляют услуги российским туристам, MSC Cruises продолжает принимать всех пассажиров без дискриминации.

Персидский залив стал самым популярным морским направлением для российских туристов. Большинство путешественников выбрали именно это место. Треть туристов предпочитают круизы по Средиземному морю, а на третьем месте по популярности находятся круизы по Красному морю.

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