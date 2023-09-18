Персидский залив — самое популярное морское направление у российских туристов

Например, компания Pac Group сообщает о росте числа клиентов, отправляющихся в круизы. Если четыре года назад на круиз пошли 45 тысяч клиентов, то в этом году этот показатель достиг 55 тысяч. Проекты на следующий год предполагают около 70 тысяч путешественников, пишет Общественная служба новостей.