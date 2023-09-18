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Оценка игры Mortal Kombat 1 на Metacritic снизилась до 5,1 балла

18 сентября 2023, 06:32
Игроки из России и Беларуси выразили свое недовольство компанией Warner Bros. Games. Они не могут подключиться к серверам и играть в мультиплеерную версию файтинга Mortal Kombat 1.

Оценка игры на агрегаторе Metacritic* снизилась до 5,1 балла из 10. Однако, оценка от критиков составляет 84 балла из 100, как сообщает издание «Киберспорт».

Игроки раскритиковали разработчиков за то, что им не было предупреждено о возможных проблемах на релизе. Во время бета-тестирования геймеры имели доступ к онлайн-функционалу, который сейчас недоступен, пишет ФедералПресс.

В данный момент геймеры могут играть только в сюжетную кампанию и проводить локальные бои в Mortal Kombat 1. Они не могут принимать участие в сетевых сражениях, опробовать новые режимы и т. д. без подключения к серверам.

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