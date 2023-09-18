Оценка игры Mortal Kombat 1 на Metacritic снизилась до 5,1 балла

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:34
Updated Сегодня, 06:34
Оценка игры на агрегаторе Metacritic* снизилась до 5,1 балла из 10. Однако, оценка от критиков составляет 84 балла из 100, как сообщает издание «Киберспорт».
Игроки раскритиковали разработчиков за то, что им не было предупреждено о возможных проблемах на релизе. Во время бета-тестирования геймеры имели доступ к онлайн-функционалу, который сейчас недоступен, пишет ФедералПресс.
В данный момент геймеры могут играть только в сюжетную кампанию и проводить локальные бои в Mortal Kombat 1. Они не могут принимать участие в сетевых сражениях, опробовать новые режимы и т. д. без подключения к серверам.
*РОСКОМНАДЗОР ЗАБЛОКИРОВАЛ METACRITIC В РОССИИ ПО ТРЕБОВАНИЮ МВД