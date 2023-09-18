Отоларинголог рассказал, как быстро вылечить насморк без сосудосуживающих капель

Врач объяснил, что первым шагом к быстрому излечению является отказ от этих капель. Затем можно использовать промывание носовой полости растворами на основе морской соли. Для этой цели подходят такие препараты, как «Аквалор», «Аква Марис» и «Долфин». Также можно использовать антисептики на водной основе, например, «Мирамистин» и «Хлоргексидин». Необходимо также использовать витаминизирующие капли для слизистой носа, такие как «Эуфорбиум композитум» и «Деринат», пишет Pravda.Ru.