Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:49

Published Сегодня, 07:49

Modified Сегодня, 08:12

Updated Сегодня, 08:12

Отоларинголог рассказал, как быстро вылечить насморк без сосудосуживающих капель

18 сентября 2023, 07:49
Врач-отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о возможности быстрого излечения насморка. Обычно люди с острым насморком используют сосудосуживающие капли, привыкают к ним и не могут отказаться от них.

Врач объяснил, что первым шагом к быстрому излечению является отказ от этих капель. Затем можно использовать промывание носовой полости растворами на основе морской соли. Для этой цели подходят такие препараты, как «Аквалор», «Аква Марис» и «Долфин». Также можно использовать антисептики на водной основе, например, «Мирамистин» и «Хлоргексидин». Необходимо также использовать витаминизирующие капли для слизистой носа, такие как «Эуфорбиум композитум» и «Деринат», пишет Pravda.Ru.

Однако важно не забыть проконсультироваться с лор-врачом, чтобы получить правильный диагноз и назначение соответствующих препаратов. Пренебрегать медицинскими знаниями не стоит, так как в противном случае насморк может стать хроническим и потребовать хирургического лечения. Острый насморк не является препятствием для посещения школы, учебы или работы, в отличие от гнойного гайморита.

Подпишитесь
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
Вчера, 11:03
Сейчас. Бывший глава омского депимущества Дмитрий Махиня официально стал мэром Томска
Сегодня, 04:52
В Омске компанию Антропенко обязали отреставрировать здание бывшей фабрики «Луч»
Сегодня, 04:43
«Все в дыму, вонь стоит». В Омской области еще на сутки продлили режим «черного неба»
Сегодня, 07:40
«Моемся, не разбавляя». Омичи рассказали, как около месяца живут без горячей воды
Сегодня, 02:42
С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
Сегодня, 08:06