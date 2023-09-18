Омские сенатор и депутат предложили запретить увольнять вдов участников СВО

Posted Сегодня, 09:57
Published Сегодня, 09:57
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
В Госдуме рассмотрят законопроект, который запретит работодателям расторгать трудовой договор с вдовами участников боевых действий. Авторами инициативы стали депутат Игорь Антропенко и сенатор от Омской области Дмитрий Перминов.
Нововведения коснутся вдов, которые не вышли замуж повторно в течение года.
«Принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент», — говорится в тексте пояснительной записки законопроекта.
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