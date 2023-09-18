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Posted Сегодня, 09:57

Published Сегодня, 09:57

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

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Омские сенатор и депутат предложили запретить увольнять вдов участников СВО

18 сентября 2023, 09:57
Фото: 1MI
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Работодатель не сможет расторгнуть трудовой договор, если женщины не вышли замуж повторно в течение года.

В Госдуме рассмотрят законопроект, который запретит работодателям расторгать трудовой договор с вдовами участников боевых действий. Авторами инициативы стали депутат Игорь Антропенко и сенатор от Омской области Дмитрий Перминов.

Нововведения коснутся вдов, которые не вышли замуж повторно в течение года.

«Принятие законопроекта позволит дополнительно поддержать близких военнослужащих, участвующих в специальной военной операции, в трудную для них минуту и дать им время для нормализации жизни семьи в трагический момент», — говорится в тексте пояснительной записки законопроекта.

Ранее Город55 сообщал, что в России утвердили список болезней, с которым не будут призывать на СВО.

Астма и ВИЧ. В России утвердили список болезней, с которым не будут призывать на СВО
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#Общество#Омск#Госдума#Законопроект#Игорь Антропенко#Дмитрий Перминов#Договор#Сво#Евгений Игишев#Участник СВО#Вдова
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