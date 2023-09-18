«Омскэлектро» реконструировало в Порт-Артуре еще одну воздушную линию электропередач

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Воздушная линия 10 кВ — фидер 969 — запитывает часть Ленинского округа на улице 13-й Комсомольской возле озера Чередового. «Омскэлектро» реконструировало эту линию, полностью демонтировав старые деревянные опоры и голый провод, установленные еще в 80-х годах прошлого века. Их заменили на железобетонные опоры и самонесущий изолированный повод (СИП).
Протяженность обновленной воздушной линии составляет 2,3 километра. В инвестиционной программе «Омскэлектро» на 2023 год она была не только самой длинной, но и самой сложной.
«Эту линию мы не доверили ни одному из подрядчиков и решили сделать сами, потому что у нее достаточно сложная трасса, плюс она проходит через железную дорогу, через закрытые территории. У подрядчиков не хватило бы ресурсов и умений для выполнения этой работы», — отметил директор по эксплуатации сетей АО «Омскэлектро» Дмитрий Ларин.
По его словам, по этому фидеру идет переток от подстанции «Снежной» на 110 кВ, опосредованно от нее запитаны и школа, и котельная, и училище, и пансионат «Забота», и МСЧ-4. Новое оборудование гарантирует бесперебойное электроснабжение потребителей: будет меньше отключений.
Также энергетик подчеркнул, что все крепления арматуры полностью отвечают современным требованиям в плане качества и технических характеристик. Кроме того, с учетом опыта предыдущих годов и предписаний надзорных органов, энергетики приняли решение, что на всех обновленных линиях будет установлена птицезащита, чтобы исключить поражение животных электрическим током.
«Срок исполнения всех контрактов в рамках инвестпрограммы — 30 сентября. С учетом начала отопительного сезона мы приложили все усилия, чтобы выполнить работу значительно раньше. Кроме того, мы старались минимизировать отключения электричества и впервые опробовали временные схемы перезапитки: делили линии на участки и перезапитывали их, чтобы доставлять потребителям минимум дискомфорта», — отметил Дмитрий Ларин.
Модернизацию линий в Порт-Артуре «Омскэлектро» начало еще в 2019 году. Сначала компания меняла систему учета и внедряла так называемые «умные» счетчики, затем реконструировала те линии, которые идут непосредственно в дома — по 0,4 кВ. Следующим этапом модернизировали линии выше классом — по 10 кВ.
«Здесь в комплексе обновлено примерно 70-80% сетей воздушных линий», — подчеркнул Дмитрий Ларин.
Один из строителей обновленной линии — мастер Южного РЭС ОА «Омскэлектро» Виктор Янцен, который за время реконструкции дважды отправлялся добровольцем в город Стаханов, ЛНР, где занимался аварийно-восстановительными работами, помогал наладить тепло- и электроснабжение в школах и детсадах. В частности, во время августовской поездки он помогал подключить пять котельных, которые Омская область подарила Стаханову.
Энергетик рассказал о том, с какими сложностями пришлось столкнуться во время реконструкции воздушной линии в Порт-Артуре.
«Мы заменили деревянные опоры на железобетонные в количестве 64 штук, семь километров голого провода на СИП и шесть отключательных пунктов. Устанавливали устройства защиты от грозовых и атмосферных перенапряжений, смонтировали 84 комплекта птицезащиты. Все это сопровождалось своими сложностями. Например, здесь есть участок, где проходит железная дорога, под ней — кабель. Есть участки, где местность и деревья затрудняли работу. Приходилось использовать трактор, затаскивать опоры чуть ли не на руках. Погодные условия тоже порой мешали делу, но мы со всем справились», — рассказал Виктор Янцен.
Напомним, «Омскэлектро» уже не первый год модернизирует электросети в рамках собственной инвестиционной программы. В этом году предприятие с апреля по сентябрь обновило 13 воздушных линий электропередач по всему Омску, включая данную линию в Порт-Артуре, а их общая протяженность составила 14 километров. В прошлом году в рамках этой же программы была выполнена реконструкция 10 воздушных линий, общая протяженность которых 17 километров.