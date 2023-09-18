«Омскэлектро» реконструировало в Порт-Артуре еще одну воздушную линию электропередач

Напомним, «Омскэлектро» уже не первый год модернизирует электросети в рамках собственной инвестиционной программы. В этом году предприятие с апреля по сентябрь обновило 13 воздушных линий электропередач по всему Омску, включая данную линию в Порт-Артуре, а их общая протяженность составила 14 километров. В прошлом году в рамках этой же программы была выполнена реконструкция 10 воздушных линий, общая протяженность которых 17 километров.