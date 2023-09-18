Новые игроки рынка деловых игр могут попробовать свои силы в федеральном проекте

Тренинги в формате деловой игры — один из инструментов реализуемого Минобрнауки федерального проекта »Платформа университетского технологического предпринимательства». Они доступны для студентов на площадках университетов во всех федеральных округах. Оператор федерального проекта — МФТИ — открывает второй отбор поставщиков тренингов — юридических лиц, которые будут организовывать такие программы на площадках вузов.