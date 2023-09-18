Новые игроки рынка деловых игр могут попробовать свои силы в федеральном проекте

Posted Сегодня, 15:56
Published Сегодня, 15:56
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Updated Сегодня, 15:59
Тренинги в формате деловой игры — один из инструментов реализуемого Минобрнауки федерального проекта »Платформа университетского технологического предпринимательства». Они доступны для студентов на площадках университетов во всех федеральных округах. Оператор федерального проекта — МФТИ — открывает второй отбор поставщиков тренингов — юридических лиц, которые будут организовывать такие программы на площадках вузов.
«Тренинги предпринимательских компетенций — доступная любому российскому студенту возможность поиграть в настоящего предпринимателя, — отметил директор Департамента развития технологического предпринимательства и трансфера технологий Минобрнауки Олег Чурилов. — Участники тренинга пробуют на вкус сферу технологического предпринимательства, примеряют на себя разные роли этой увлекательной деятельности. К победителям и лучшим участникам тренингов присматриваются стартап-студии, приглашают их на работу в настоящие технологические стартапы. Важно, чтобы среди новых поставщиков тренингов оказались лучшие российские команды, способные вдохновить студентов на великие свершения».
Отбор поставщиков стартует 19 сентября и продлится до 3 октября. Программа тренинга должна быть составлена с применением проектно-игровых подходов, позволяющих сформировать представление о специфике деятельности технологического предпринимателя на основе имитации социально-экономических условий ее реальной среды.
«За те полтора года, что реализуется федпроект, мы лучше поняли запрос участников тренингов к их содержанию, а также техники, формирующие воронку активных будущих стартаперов уже на этапе тренинга. К тому же на рынке появились новые сильные игроки, и, конечно, мы рады привлечь их в контур Платформы, — рассказала первый проректор МФТИ Елена Анохова. — По сравнению с первым отбором поставщиков мы усилили требования к интерактивности программ тренингов, использованию assesment-технологий и технологий сбора цифрового следа. Важна адекватная самооценка поставщика и готовность вовлечь большое количество студентов, применяя новейшие игровые технологии, ведь к 2030 году тренинги федпроекта должны пройти 1 миллион студентов».
Подача заявок осуществляется в электронной форме через личный кабинет на reg-techtraining.mipt.ru.
Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» направлен на массовое обучение технологическому предпринимательству и серийное создание технологических компаний в стенах университета.
За первый год реализации проект охватил 72 российских региона. Более 30 тыс. студентов прошли тренинги предпринимательских компетенций, а 170 тысяч обучающихся и сотрудников вузов прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и «Предпринимательских Точек кипения».
По грантовой программе «Студенческий стартап» в 2022 году отобрана 1000 проектов, которые получили по 1 млн рублей. В 2023 году планируется поддержать уже 1500 стартапов.