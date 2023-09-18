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Posted Сегодня, 11:43

Published Сегодня, 11:43

Modified Сегодня, 11:47

Updated Сегодня, 11:47

На борту севшего в поле самолета нашли супермена и солнцезащитные очки

На борту севшего в поле самолета нашли супермена и солнцезащитные очки

18 сентября 2023, 11:43
Фото: Администрация Убинского района
Информация о потерянных вещах появилась в официальной группе администрации Убинского района.

В публикации сообщается, что вещи были оставлены на борту, вероятно, во время спешки и так и не нашли своего владельца. Также было отмечено, что часть потерянных вещей уже отправилась к своим хозяевам.

«Может кто-то узнает в оставленных вещах свои или подскажет хозяину, что вещь не потеряна и ждёт его. Конечно, особой ценности они не представляют, но, возможно, они кому-то дороги как память», — обратились к пользователям в пресс-службе районной администрации.
Фото: Администрация Убинского района
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#Самолет#Омская область#Пассажиры#Новости#Новосибирская область#Экстренная посадка#Анастасия Баянова#Аварийная посадка самолета Сочи-Омск в Новосибирске#Уральские авиалинии
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