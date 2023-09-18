На борту севшего в поле самолета нашли супермена и солнцезащитные очки

Posted Сегодня, 11:43
Published Сегодня, 11:43
Modified Сегодня, 11:47
Updated Сегодня, 11:47
В публикации сообщается, что вещи были оставлены на борту, вероятно, во время спешки и так и не нашли своего владельца. Также было отмечено, что часть потерянных вещей уже отправилась к своим хозяевам.
«Может кто-то узнает в оставленных вещах свои или подскажет хозяину, что вещь не потеряна и ждёт его. Конечно, особой ценности они не представляют, но, возможно, они кому-то дороги как память», — обратились к пользователям в пресс-службе районной администрации.