Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:25

Published Сегодня, 07:25

Modified Сегодня, 07:27

Updated Сегодня, 07:27

Милош Бикович и его избранница готовятся к пополнению в семье

18 сентября 2023, 07:25
Милош Бикович и его возлюбленная Ивана Малич готовятся стать родителями, и актер поделился этой радостной новостью в социальных сетях, информирует «Кино-Театр.РУ». Но заявление о беременности Иваны пришлось сделать под нажимом журналистов, пишет Pravda.Ru.

В своем сообщении Милош сказал:

«Мы счастливы, что скоро станем родителями и очень ценим этот момент. Мы не планировали делать объявление так рано, но последние дни мы были преследуемы папарацци, поэтому нам пришлось раскрыть эту прекрасную новость раньше срока. Мы благодарим всех за ваши добрые слова и просим СМИ и журналистов уважить наше стремление сохранить некоторую частную жизнь. Когда и если мы будем готовы рассказать больше, мы обязательно поделимся с вами».

По последним фотографиям Иваны можно предположить, что беременность еще только начинается.

Подпишитесь
Приземление в поле, жуткая смерть матери с детьми, итоги выборов в Омской области
Вчера, 11:03
Сейчас. Бывший глава омского депимущества Дмитрий Махиня официально стал мэром Томска
Сегодня, 04:52
В Омске компанию Антропенко обязали отреставрировать здание бывшей фабрики «Луч»
Сегодня, 04:43
«Все в дыму, вонь стоит». В Омской области еще на сутки продлили режим «черного неба»
Сегодня, 07:40
«Моемся, не разбавляя». Омичи рассказали, как около месяца живут без горячей воды
Сегодня, 02:42
С клиентами и поставщиками. В Омске за 100 млн продают бизнес по переработке зерна
Сегодня, 08:06