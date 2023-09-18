Милош Бикович и его избранница готовятся к пополнению в семье

«Мы счастливы, что скоро станем родителями и очень ценим этот момент. Мы не планировали делать объявление так рано, но последние дни мы были преследуемы папарацци, поэтому нам пришлось раскрыть эту прекрасную новость раньше срока. Мы благодарим всех за ваши добрые слова и просим СМИ и журналистов уважить наше стремление сохранить некоторую частную жизнь. Когда и если мы будем готовы рассказать больше, мы обязательно поделимся с вами».