Контроль за безбилетниками, школьник-герой и дешевые креветки. Омск сегодня

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Шелест. Контролеры будут проверять правильность оплаты проезда не только в транспорте с валидаторами, но и без. Отмечается, что процесс занимает не более двух-трех минут, поэтому никак не повлияет на график движения даже в часы пик. При первом нарушении «зайцы» отделаются предупреждением, а при повторном уклонении от оплаты проезда их ждет штраф — до 700 рублей.