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Posted Сегодня, 14:19

Published Сегодня, 14:19

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Контроль за безбилетниками, школьник-герой и дешевые креветки. Омск сегодня

18 сентября 2023, 14:19
Фото: Город55
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Итоги дня по версии Города55.

Новость №1. Сегодня в омском общественном транспорте начали работать контролеры

Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Шелест. Контролеры будут проверять правильность оплаты проезда не только в транспорте с валидаторами, но и без. Отмечается, что процесс занимает не более двух-трех минут, поэтому никак не повлияет на график движения даже в часы пик. При первом нарушении «зайцы» отделаются предупреждением, а при повторном уклонении от оплаты проезда их ждет штраф — до 700 рублей.

Штраф до 700 рублей. В омском транспорте начали ловить безбилетников
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Новость №2. Полковник МЧС наградил омского школьника за помощь пожарным во время возгорания

Награждение прошло на торжественной линейке в средней общеобразовательной школе №2. Летом мальчик отдыхал на даче у бабушки, в один из дней заметил на пустыре густой дым. Мальчик незамедлительно вызвал пожарных, после чего направился встречать машины. Он указывал им кратчайшую дорогу к месту возгорания, что позволило оперативно потушить пожар и не дало ему перекинуться на жилые дома. За отвагу юный герой был награжден почетной грамотой и подарком.

В Омске наградили школьника, который помог пожарным во время возгорания в СНТ
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Новость №3. В прошедшем месяце в Омске подорожали апельсины, но подешевели креветки

Данные об изменении цен на продукты предоставил Омскстат. По наблюдениям статистиков, с июля 2023 года средний уровень цен снизился на 02%, на 0,3% дешевле стали продовольственные товары. Сильно упали цены на капусту (на 46%), помидоры (на 36,9%), лук (на 31,2%), свеклу (на 27,8%) и картофель (на 27,2%), также подешевели креветки и другие морские продукты (на 3,1-5,6%). Вместе с тем ощутимо выросли цены на апельсины (на 42,4%).

В Омской области выросли цены на свинину, апельсины и бензин, но подешевели креветки
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#Омск#Омская область#Общественный транспорт#Пожары#Дети#Продукты питания#Пищевые продукты#Пожарные#Продукты#Новости#Итоги дня#Тушение пожара#Безбилетники#Контроль#Анастасия Баянова
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